काम की बात: अलर्ट! घर में जहरीले सांपों को बुलवा देते हैं ये 5 पौधे, आपके आंगन में तो नहीं हैं?
Plants That Attract Snakes: गर्मियों में ठंडक और सुरक्षा की तलाश में अक्सर सांप रिहायशी इलाकों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में कुछ पौधे उन्हें छिपने के लिए बेहतरीन माहौल देते हैं। अगर आपके घर के आसपास भी ये पेड़-पौधे लगे हुए हैं, तो सावधान होने की जरूरत है।
घर में हरियाली के लिए लोग तरह-तरह के पौधे लगाते हैं। गार्डेनिंग का शौक रखने वाले तो घर के आंगन को अलग-अलग पेड़-पौधों से भर देते हैं। खैर, इसी बीच अक्सर कुछ लोग अक्सर ऐसे पौधे भी लगा लेते हैं, जो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जी हां, आज हम ऐसे पौधों की बात कर रहे हैं, जो अगर आपके घर के आसपास भी हैं तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाने की जरूरत है। दरअसल ये पौधे ऐसे होते हैं जो सांपों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में तो सांप ठंडक और सुरक्षा की तलाश में ऐसे ही पेड़-पौधों में अपना ठिकाना बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कौन से पौधे हैं, जिन्हें हो सके तो आपको अपने घर के आसपास भी नहीं लगाना चाहिए।
चमेली (Jasmine) का पौधा
चमेली का खुशबूदार और सुंदर फूलों वाला पौधा आंगन के लिए अच्छा विकल्प लग सकता है। लेकिन ये काफी तेजी से फैलता है और बहुत जल्दी घना हो जाता है। यहां ठंडक और नमी बनी रहती है, इसी वजह से सांप भी इसकी और आकर्षित होते हैं। चमेली के पौधे के पास छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े और छिपकली भी आने लगती हैं, जिस वजह से भोजन की तलाश में भी सांप इनके आसपास दिखाई देने लगते हैं।
चंदन का पेड़
चंदन का पेड़ ठंडक के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि अक्सर सांप भी इनके आसपास लिपटे हुए मिल जाते हैं। खासकर तेज गर्मियों में अक्सर चंदन के पेड़ सांपों के लिए एक सुरक्षित और राहत देने वाला अड्डा बन जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर के आसपास ये पेड़ हैं, तो सावधान रहने की जरूरत है।
जमीन पर फैली बेलें
मनी प्लांट, आइवी जैसी जमीन पर फैली बेलें देखने में काफी सुंदर लगती हैं, इसलिए ज्यादातर घरों में आपके ये मिल जाएंगी। लेकिन इनकी नियमित साफ-सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर इन्हें जरूरत से ज्यादा फैलने दिया जाए, तो ये नमी, ठंडक और अंधेरेपन के चलते सांपों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। खासकर गर्मियों में इनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है।
रात की रानी का पौधा
आपने सुना होगा कि रात की रानी के पौधे के पास अक्सर सांप पाए जाते हैं। इसके पीछे पौधे की खुशबू नहीं, बल्कि उसके नीचे बनाने वाली नमी, ठंडक और अंधेरा होता है। यदि इसकी नियमित कटाई और साफ सफाई ना की जाए तो ये काफी घना हो जाता है, जिस वजह से सांप आसानी से यहां छिप जाते हैं।
लेमनग्रास और लंबी घास वाले पौधे
लेमन ग्रास का पौधा मच्छरों को दूर रखने में मदद करता है, लेकिन सांप इसकी और बड़ी जल्दी आकर्षित होते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके जैसे लंबी घास वाले सभी पौधे सांपों के छिपने के लिए परफेक्ट स्पॉट होते हैं। खासकर जब ये ज्यादा घने हो जाएं, तो इनके नीचे ठंडी और सुरक्षित जगह बन सकती है। इसलिए अगर आपके आंगन में लेमनग्रास या कोई भी लंबी घास लगी हुई है, तो उसकी नियमित सफाई और कटाई का ध्यान विशेष रूप से रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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