गर्म पानी पीने की आदत है, तो घर मंगवाएं 24 घंटे टेंपरेचर मेंटेन रखने वाले थर्मस

संक्षेप:

Feb 03, 2026 04:21 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

गर्म पानी पीते हैं पर बार बार उठकर इन्हें गर्म करना और ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ऐसा करना मुश्किल लगता है, तो क्यों न आप भी थर्मोस्टील मेटेरियल से तैयार एक बोतल अपने साथ रखें। Thermosteel bottle की मदद से आपका पानी लंबे समय तक ठंडा या गर्म रहता है। इस प्रकार आप पानी का टेंपरेचर मेंटेन रख सकते हैं और बिना किसी मेहनत के ठंडा या गर्म पानी आराम से पी सकते हैं। खासकर ट्रैवलिंग के दौरान ये विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा। अगर आपके पास अभी तक ऐसी बोतल नहीं है, तो Amazon के ये विकल्प एक्सप्लोर करें। यहां बोतल की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी किफायती दाम पर।

गर्म पानी पीने की आदत है, तो घर मंगवाएं 24 घंटे टेंपरेचर मेंटेन रखने वाले थर्मस
Instacuppa की इंसुलेटेड वॉटर बॉटल थर्मोस्टील मटेरियल से तैयार की गई है। ये वैक्यूम इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील बॉटल आपके पानी को लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहने में मदद करती है। यानी ये पानी का टेंपरेचर को मेंटेन रखती है। खासकर वर्किंग लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। ठंड के मौसम में इनमें पानी लंबे समय तक गर्म रहेगा और आपको बार-बार पानी गर्म करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

Borosil का 1 लीटर का मैट ब्लू स्टेनलेस स्टील वॉटर बॉटल वैक्यूम इंसुलेटेड है, जो पानी के टेंपरेचर को मेंटेन रखेगा। ये 24 घंटे तक पानी को ठंडा या गर्म रखता है। जिम, स्कूल जाना हो या ऑफिस आप इन्हें कहीं भी कैरी कर सकते हैं। साथ इस पर 1 साल की वारंटी भी उपलब्ध है। तो इंतजार कैसा 28% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Milton Aura का ये थर्मोस्टील वॉटर बॉटल 24 घंटे तक पानी को ठंडा या गर्म रखने में आपकी मदद करेगा। ये लीक प्रूफ ISI सर्टिफाइड बोतल है, जिसे आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर सर्दी के मौसम में ये अधिक जरूरी हो जाता है। वहीं अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो एक वैक्यूम इंसुलेटेड बोतल तो आपके पास जरूर होना चाहिए।

Sumeet thermo स्टेनलेस स्टील वॉटर बॉटल को आप किसी भी चीज को गर्म और ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाय, कॉफी, पानी इत्यादि जैसी किसी भी लिक्विड को 24 घंटों तक गर्म या ठंडा रख सकता है। ये पूरी तरह सुरक्षित है और साथ ही साथ डिशवॉशर सेफ है। आप इन्हें आराम से वॉश कर सकती हैं। इसे बेस्ट क्वालिटी के BPA फ्री स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, तो किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

Amazon Brand का ये स्टेनलेस स्टील इंसुलेटेड वॉटर बॉटल आपके बड़े काम आएगा। सर्दी में 24 घंटों तक पानी या चाय को गर्म रखने में मदद करता है। खासकर अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं, या आपका छोटा बच्चा है, तो ये बोतल आज ही ऑर्डर करें। इसे बेस्ट क्वालिटी के BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। साथ इस समय यह 48% के ऑफ पर उपलब्ध मिल रहा है।

MILTON का ये थर्मोस्टील वॉटर बोतल को ट्रैवलिंग के दौरान कैरी करना बेहद आसान रहेगा। इसमें आप चाय, पानी और कॉफी कुछ भी कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिस, स्कूल या जिम ले जाने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसे BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, तो इनमें गर्म या ठंडा कुछ भी डालने पर किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। यह लिक्विड में टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 20% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

PEXPO BRAVO की स्टेनलेस स्टील वॉटर बॉटल ISI सर्टिफाइड है। यानी यह पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई भी गर्म या ठंडी चीज डालने पर किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं होगा। इस बोतल पर 1 साल की वारंटी भी उपलब्ध है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा। अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं, तो 38% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

MILTON Duo थर्मोस्टील बोतल पानी, चाय कॉफी जैसे लिक्विड को 24 घंटे तक ठंडा या गर्म रख सकता है। इसे कैरी करना बेहद आसान है, खासकर फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं उनके पास यह जरूर होना चाहिए। इसे बेस्ट क्वालिटी स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है, जो रस्ट प्रूफ है और साथ ही साथ किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते। इसमें लीक प्रूफ ढक्कन मिल जाएगा, ताकि आपकी लिक्विड पूरी तरह सुरक्षित रहे।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
