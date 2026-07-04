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ना बदबू, ना पीलापन! वॉशिंग मशीन में नमक-नींबू वाला हैक हो रहा वायरल, आपने ट्राई किया?

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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वॉशिंग मशीन से जुड़ा एक हैक कई लोग ट्राई कर रहे हैं। हैक के मुताबिक अगर अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए डिटर्जेंट के साथ नींबू और नमक मिला दें; तो इसके कई फायदे होते हैं। क्या है ये हैक, इसके फायदे और क्या सच में ये काम करता है; आइए जानते हैं।

ना बदबू, ना पीलापन! वॉशिंग मशीन में नमक-नींबू वाला हैक हो रहा वायरल, आपने ट्राई किया?

वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का काम फटाफट हो जाता है। लेकिन अक्सर लोगों की छोटी-छोटी शिकायतें होती हैं, जैसे कपड़े साफ नहीं धुलते, उनपर दाग रह जाते हैं या फिर अजीब सी महक आती है। खासकर बारिश के मौसम में धुले हुए कपड़ों से सीलन की बदबू आना आम है। इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला एक हैक इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस हैक के मुताबिक अगर आप डिटर्जेंट पाउडर के साथ-साथ थोड़ा सा नींबू और नमक भी वॉशिंग मशीन में डाल दें, तो कपड़े बेहतर तरीके से साफ होते हैं। इस हैक के और भी कई फायदे बताए जा रहे हैं, जिस सुन के एक बार ट्राई करने का मन तो आपका भी जरूर होगा। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं, साथ ही जानेंगे कि ये हैक वाकई काम करता है भी या नहीं।

क्या है नींबू और नमक वाला वॉशिंग मशीन हैक?

इस हैक के मुताबिक जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डालें, तो डिटर्जेंट पाउडर के साथ थोड़ा सा नमक और नींबू भी जरूर एड करें। आपको नींबू साबुत ही नहीं डाल देना है, बल्कि एक नींबू का पूरी तरह से रस निकालकर डालना है। बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ 1 बड़ा चम्मच नमक काफी रहता है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा करने के क्या क्या फायदे बताए जा रहे हैं।

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बारिश के मौसम में सीलन की बदबू नहीं आती

बरसात के मौसम में अक्सर कपड़े ठीक से सूख नहीं पाते हैं, यही वजह है कि सीलन की एक अजीब सी महक उनमें से आने लगती है। ऐसे में ये हैक ट्राई करना काफी फायदेमंद हो सकता है। इंस्टाग्राम पर लाइफस्टाइल से जुड़ी टिप्स शेयर करने वाली शिप्रा राय बताती हैं कि नींबू और नमक डालने से कपड़ों में सीलन की महक बिल्कुल नहीं आती। इससे धुले हुए कपड़ों में एकदम भीनी-भीनी साइट्रस खुशबू महसूस होती है।

कपड़े ज्यादा फ्रेश और साफ नजर आ सकते हैं

नमक, नींबू और डिटर्जेंट पाउडर का ये कॉम्बिनेशन कपड़ों को बेहतर साफ करने के लिए भी जाना जाता है। कपड़ों पर हल्का पीलापन या दाग लगे हों, तो नींबू और नमक उन्हें रिमूव करने में काफी मदद कर सकते हैं। खासकर सफेद कपड़े अक्सर पीले से पड़ जाते हैं, उनके लिए ये हैक काफी फायदेमंद बताया जाता है। इससे रंगीन कपड़े भी ज्यादा चमकदार नजर आते हैं।

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क्या ये हैक आपको ट्राई करना चाहिए?

बारिश के मौसम में कपड़ों से सीलन की बदबू ना आए, इसके लिए आप ये हैक एक बार ट्राई कर के देख सकते हैं। लेकिन इसे कपड़ों को चमकाने या दाग-धब्बों को रिमूव करने का कोई जादुई सॉल्यूशन नहीं मानना चाहिए। सफेद कपड़ों का पीलापन अगर बहुत कम है, तो ये हैक कुछ प्रभावी हो सकता है। हालांकि बेहतर और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट, फैब्रिक कंडीशनर या लॉन्ड्री फ्रेशनर का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है।

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नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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