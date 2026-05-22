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Optical Illusion: 'हिसाब-किताब' के इस जाल में ना फंस जाना, 5 सेकंड में ढूंढना है अलग शब्द!

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ऑप्टिकल इल्यूजन वाले चैलेंज इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस मजेदार पहेली में आपको ‘हिसाब’ शब्दों के बीच छुपा ‘किताब’ सिर्फ 5 सेकंड में ढूंढना है। क्या आपकी नजरें इतनी तेज हैं?

Optical Illusion: 'हिसाब-किताब' के इस जाल में ना फंस जाना, 5 सेकंड में ढूंढना है अलग शब्द!

आजकल सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion Challenge) वाले गेम्स लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इन मजेदार चैलेंज को हल करने की कोशिश करता नजर आता है। ये सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं हैं, बल्कि आपकी नजरों और दिमाग की असली परीक्षा भी लेते हैं।

ऑप्टिकल इल्यूजन में अक्सर एक जैसी चीजों के बीच कोई छोटा-सा बदलाव छुपा होता है। यही वजह है कि हमारा दिमाग जल्दी कन्फ्यूज हो जाता है और सही जवाब सामने होने के बावजूद नजर नहीं आता। आज का चैलेंज भी कुछ ऐसा ही है। तस्वीर में आपको हर जगह ‘हिसाब’ लिखा दिखाई देगा, लेकिन इन्हीं शब्दों के बीच कहीं एक ‘किताब’ छुपा हुआ है। आपका काम है उसे सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ढूंढना।

क्या आपकी नजरें हैं सबसे तेज?

अगर आपकी नजरें सच में बहुत तेज हैं, तो आप इस चैलेंज को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग पहली नजर में सही जवाब नहीं खोज पाते। बार-बार एक जैसे शब्द देखने की वजह से हमारा दिमाग उन्हें सामान्य मान लेता है। ऐसे में ‘हिसाब’ और ‘किताब’ जैसे मिलते-जुलते शब्दों में फर्क पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जो लोग छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, वे ऐसे चैलेंज तुरंत सॉल्व कर लेते हैं।

ऑप्टिकल इल्यूजन खेलने के फायदे

ऑप्टिकल इल्यूजन सिर्फ टाइमपास नहीं हैं। इन्हें खेलने से कई फायदे भी होते हैं जो शायद एक समय के बाद महसूस हों।

ये भी पढ़ें:ऑप्टिकल इल्यूजन: 'Mine’ शब्दों के बीच छुपा है Nine, क्या 5 सेकंड में ढूंढ लेंगे?
  • दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है।
  • नजरें ज्यादा तेज होती हैं।
  • छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान जाता है।
  • दिमाग तेजी से काम करना सीखता है।
  • स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है।

इसी वजह से आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे गेम्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी ये चैलेंज भेजकर उनकी नजरों का टेस्ट लेते हैं।

ये भी पढ़ें:Optical Illusion: राई के पहाड़ में छिपा है 'मई', बाज नजर वाले ही ढूंढ पाएंगे!

क्या आपने खोज लिया ‘किताब’?

अगर आपने 5 सेकंड के अंदर ‘किताब’ शब्द खोज लिया है, तो बधाई हो। आपकी नजरें और ऑब्जर्वेशन स्किल दोनों शानदार हैं। अगर आपको अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो तस्वीर को एक बार फिर ध्यान से देखिए। हो सकता है जवाब आपकी आंखों के सामने ही हो।

Optical Illusion

कहां छुपा है सही जवाब?

तस्वीर में छुपा ‘किताब’ शब्द छठी रो (Row) और तीसरे कॉलम (Column) में रखा गया है। अब इस मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और देखें कि कौन सबसे पहले सही जवाब ढूंढ पाता है।

ये भी पढ़ें:Optical Illusion: नजरों का दम है तो ‘आम’ के बीच छुपा अलग शब्द ढूंढिए
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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