टीचर्स डे पर सजाना है क्लासरूम तो इन 5 यूनिक आइडियाज को फॉलो करें

Teachers Day 2025 Classroom Decoration Ideas: टीचर्स डे के मौके पर अपने क्लासटीचर को इंप्रेस करना चाहते हैं तो इन 5 यूनिक और क्रिएटिव तरीकों से क्लासरूम के साथ ही बोर्ड को भी सजाने का आइडिया नोट कर लें।

5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्कूल, कॉलेज में स्टूडेंट्स अपने टीचर के लिए गिफ्ट और सरप्राईज प्लान करते हैं। अगर टीचर को सरप्राइज देना है और क्लासरूम को सजाने का प्लान है तो इन आसान, क्रिएटिव और यूनिक आइडिया की मदद लें। इससे क्लासरूम भी सज जाएगा और आपके यूनिक, थैंकफुल थॉट्स भी टीचर तक पहुंच जाएंगे।

बोर्ड डेकोरेशन आइडिया क्लासरूम की सबसे खास चीज व्हाइटबोर्ड या ब्लैक बोर्ड होती है। तो अपने टीचर के लिए बोर्ड को जरूर सजाएं। कलरफुल चॉक या कलरफुल मार्कर की मदद से बोर्ड पर फूल-पत्तियों के साथ ही थैंक्यू नोट्स लिखें। जिसे पढ़कर टीचर जरूर खुश होंगे। क्लासरूम को सजाने में बोर्ड सजाने का काम जरूर करें।

Kindness ट्री क्लासरूम को सजा रही हैं तो क्लास के फ्रंट कॉर्नर पर एक कार्डबोर्ड से बना ट्री रखें। जिसपर ब्रांचेज निकली हों और हर स्टूडेंट को उन ब्रांच पर हार्ट शेप के कलरफुल कागज के टुकड़े पर अपने टीचर के लिए दो ब्यूटीफुल लाइन या थैंक्यू नोट लिखने के लिए बोलें। फिर इन सारे कागज को इस ट्री पर चिपकाएं। जिसे पढ़कर आपकी टीचर जरूर खुश हो जाएंगी।

रंग-बिरंगे कागज के फ्लावर को चिपकाएं बलून और फूलों से सजाने की बजाए थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाएं और कलरफुल चार्ट पेपर या ग्लेस पेपर से फ्लावर की कटिंग करें और एक के साथ चिपकाते हुए पूरी झालर जैसा बनाएं। इन झालरों को क्लासरूम की दीवारों पर चिपकाएं और सजाएं।

कुर्सी जरूर सजाएं अपने क्लासटीचर के लिए क्लासरूम सजा रही हैं तो टेबल के साथ ही उनकी चेयर को जरूर सजाएं। चेयर पर फूलों की लड़ियां लगाएं और आरामदायक गद्दी रखें। जो दिखने में सुंदर लगे।