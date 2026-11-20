हंसी-ठहाके के वो पुराने दिन याद आते हैं, जब आप स्कूल में होते थे और ढेर सारी मस्ती करते थे। उन्हीं पुराने दिनों को याद करने के साथ ही पढ़ लें जबरदस्त फनी जोक्स।

Hindi jokes 2026

दोस्तों के साथ स्कूल में बिताए हर पल यादगार होते हैं। स्कूल की मस्ती और टीचर के वो सबक याद आ रहें तो उन मजेदार दिनों को दोबारा से जी लें। पढ़ें जबरदस्त फनी जोक्स, जिन्हें पढ़कर हंसी नहीं रुकेगी। साथ ही इन मजेदार चुटकुलों को दोस्तों को भी भेजें और एक साथ हंसी का मजा उठाएं।

Funny Jokes in Hindi 1- टीचर: तुमने कभी कोई अच्छा, नेक काम किया है ?

छात्र: हां सर कल ही तो

एक बुजुर्ग धीरे – धीरे अपने घर जा रहे थे

मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया

वो बहुत जल्दी घर पहुंच गए।

2- एक बार टीचर का छात्र से प्रश्न !

शिक्षक: जिंदगी में यदि कोई आपसे कहे, क्या खोया और क्या पाया?

छात्र- तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहूंगा,

कि जिससे बर्फी बनती है वो खोया है और

जो खाट में नीचे चार डंडे खड़े हैं वो पाया है।

3- टीचर: न्यूटन का नियम बताओ…

लड़का: सर पूरी लाइन तो याद नहीं,, लास्ट का याद है

टीचर: चलो लास्ट का ही सुनाओ

लड़का: …और इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं।

4- टीचर स्टूडेंट से: ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे?

स्टूडेंट: चिड़िया बनकर।

टीचर: तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा?

स्टूडेंट: जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा।

5- टीचर: बताओ आई लव यू शब्द

का आविष्कार किस देश में हुआ ?

छात्र: चाइना में

टीचर: वो कैसे ?

छात्र: इसमें सारे चाइनीज गुण हैं

न कोई गारंटी,ना कोई वारंटी

चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक।

6- टीचर: संजू, 'ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ बताओ?'

संजू: सर, बहुत आसान है… ऊंट को जब भूख लगे और आप उसे सिर्फ एक जीरा खाने को दें।

टीचर: गधे! इसका मतलब होता है – जरूरत से बहुत कम मिलना।

संजू: सर, बात तो एक ही हुई ना! अब ऊंट का पेट जीरे से तो नहीं भरेगा।

7- टीचर: बिजली कहां से आती है?

पप्पू : मामाजी के यहां से।

टीचर: वो कैसे?

पप्पू : जब भी बिजली जाती है, पापा कहते हैं

सालों ने फिर बिजली काट दी।

8- एक मास्टर जी ने छात्र से पूछा –

मास्टर जी: गजल और भाषण में क्या अंतर है ?

छात्र: पराई औरत का हर शब्द गजल है

और अपनी बीबी का हर शब्द भाषण !

9- टीचर: पप्पू, मैंने कल ‘प्रदूषण’ पर निबंध लिखने को कहा था,

तुमने खाली पेपर क्यों जमा किया?

पप्पू: सर, क्या करूँ… जैसे ही लिखने बैठा,

इतना प्रदूषण बढ़ गया कि मुझे पेपर पर कुछ दिखाई ही नहीं दिया!

10- एक छात्र होम वर्क नहीं करके लाया तो

टीचर ने पूछा कि होम वर्क क्यों नहीं किया ?

छात्र: लाइट नहीं थी !

टीचर: मोमबत्ती जला लेते !

छात्र: सर,माचिस नहीं थी !

टीचर: माचिस क्यों नहीं थी ?

छात्र: पूजा घर में रखी हुई थी !

टीचर: तो वहां से ले आते —!

छात्र: नहाया हुआ नहीं था !

टीचर: नहाया हुआ क्यों नहीं था ?

छात्र: पानी नहीं था !

टीचर: पानी क्यों नहीं था ?

छात्र: सर मोटर नहीं चल रही थी !

टीचर: मोटर क्यों नहीं चल रही थी ?