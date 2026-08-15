Jokes of the day: टीचर-स्टूडेंट की मजेदार बातें और पति-पत्नी की नोकझोंक, यहां पढ़ें फनी जोक्स
टीचर-स्टूडेंट की मजेदार बातें और पति-पत्नी की नोकझोंक, ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट, हर सुबह काम का प्रेशर और तनाव को छोड़ कुछ समय गपशप में बिताएं. पढ़ें जबरदस्त फनी जोक्स और दोस्तों को भी कर दें शेयर।
जीवन का तनाव भगाना है और खुद को हल्का महसूस कराना है तो काम के सिवा थोड़ा समय फालतू चीजों पर भी खर्चा कर लेना चाहिए। जैसे ये मजेदार पति-पत्नी और टीचर-स्टूडेंट्स के जोक्स, जिन्हें पढ़ लिया तो चेहरे पर हंसी दिखेगी। और, फिर अपने साथ-साथ दोस्तों को भी हंसाएं और भेजें ये फनी जोक्स।
Jokes in hindi
1- टीचर: टीटू, 10 में से 9 नंबर मिले हैं, 1 नंबर कहां गया?
चीटू- सर, वो 1 नंबर तो आपने ही 'अंगूठा' लगाकर काटा है!
2- पति: (रोते हुए) डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है!
डॉक्टर: सांस सही आ रही है?
पति: सांस तो आ रही है, पर ससुराल वालों ने कहा था कि लक्ष्मी आई है, मुझे तो खर्चा ही दिख रहा है!
3- भिखारी: भगवान के नाम पर 10 रुपये दे दो बाबूजी...
राहुल: कल आना, आज पैसे नहीं हैं।
भिखारी: इस 'कल आना' के चक्कर में इस गली में मेरे लाखों रुपये फँसे हुए हैं!
4- पप्पू: पापा, मुझे एक नया फोन चाहिए।
पापा: जो फोन है, उसी से काम चलाओ, नया फोन लेने से पढ़ाई खराब होती है।
पप्पू: पर पापा, नया फोन आ जाएगा तो मैं पढ़ाई छोड़कर गेम खेलूंगा, फोन थोड़ी खराब करूंगा!
5-बेटा: पापा, कार की चाबी दो, कॉलेज में फंक्शन है।
पापा: क्यों? बेटा: 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ेगी।
पापा: (₹10 देते हुए) ये ले, 30 लाख की बस में जाएगा तो शान और भी ज्यादा बढ़ेगी!
6-टीचर: तुम आज स्कूल इतनी देर से क्यों आए?
स्टूडेंट: सर, रास्ते में एक बोर्ड लगा था— "आगे स्कूल है, धीरे चलें।" तो मैं धीरे-धीरे आया!
7- टीचर-अगर कोई लड़का गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया तो ₹100 फाइन, दूसरी बार गया तो ₹200 और तीसरी बार गया तो ₹500 का फाइन लगेगा!पप्पू: सरजी, अगर मंथली पास बनवाना हो तो कितने का बनेगा?
8- एक आदमी 12 साल बाद जेल से छूटकर बहुत थका-हारा अपने घर पहुंचा।
घर पहुंचते ही पत्नी चिल्लाकर बोली: "कहां घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना?"आदमी बिना कुछ कहे वापस जेल चला गया!
9- टीचर: अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और मैंने 2 मांग लिए, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?
छात्र: 10
टीचर: कैसे?
छात्र: क्योंकि मैं आपको आम दूंगा ही नहीं!
10- पत्नी: तुम मुझे कितना प्यार करते हो?
पति: 72 परसेंट मेरी जान!
पत्नी: 100 परसेंट क्यों नहीं करते?पति: पगली, लक्जरी चीजों पर 28% GST भी तो लगता है!
11- डॉक्टर: (ऑपरेशन के बाद) बधाई हो, अब आप बिलकुल ठीक हैं!मरीज: डॉक्टर साहब, क्या अब मैं सच में रोगमुक्त हूं?
आवाज आई: बेटा, डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूं!
12- टीचर: गोलू, तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे, कहां थे?
गोलू: सर, बर्ड फ्लू हो गया था।
टीचर: तुम्हें बर्ड फ्लू? ये तो पक्षियों को होता है!
गोलू: सर, आपने मुझे इंसान समझा ही कब है, रोज तो मुर्गा बनाते हो! 13-चिंटू: दुनिया में दो तरह के नेटवर्क सबसे तेज हैं।
पिंटू: कौन-कौन से?
चिंटू: एक ई-मेल (Email) और दूसरा फी-मेल (Female)... एक मिनट में इधर की बात उधर पहुंचा देती हैं!
14- पत्नी: तुम मुझे कोई ऐसी दो बातें बोलो, जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से नाराज!
पति: तुम मेरी जिंदगी हो... और लानत है ऐसी जिंदगी पर!
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना