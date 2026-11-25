‘पप्पू पार्टी से देर घर पहुंचा तो बीबी ने क्या किया?’ हंसी की फुल डोज देंगे ये फनी जोक्स
सुबह-शाम काम का तनाव औप प्रेशर इंसान के चेहरे से हंसी छीन लेती है। वहीं बाकी कसर दुनियाभर की टेंशन देती है। लेकिन अब बिना वजह चेहरे पर हंसी लाना है तो इस धांसू से तरीके को सीख लें और पढ़ लें ये मजेदार जोक्स।
हंसने का दिल कर रहा तो बस फनी जोक्स पढ़ लें। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो हंसने और हंसाने का सिलसिला चलता रहेगा और आप के चेहरे पर मायूसी का घेरा नहीं छाएगा। पति-पत्नी, गर्लफ्रेंड-ब्वॉयफ्रेंड, पप्पू और गप्पू के मजेदार चुटकुले पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। यहां पर हैं ऐसे ही 10 बेस्ट फनी जोक्स।
फनी जोक्स इन हिंदी
1- पापा : सोनू बेटा, शायद आज तुमने मेरे ब्रश से अपने
दांत साफ़ करे है...
तभी इस ब्रश में से इतनी बदबू आ रही है...
सोनू : नहीं पापा, मैंने तो इससे हमारी बिल्ली के दांत
साफ़ किये है !!
2- रामू ने एक शादीशुदा आदमी से बड़े प्यार से पूछा -
तुम रात में ऑनलाइन कब आते हो ?
दर्द की दीवारे हिल गयी जब उस आदमी ने कहा -
रात में बर्तन धोने के बाद।
3- भिखारी : कुछ खाने को दे दो बाबा..!
आदमी : बाबा कल की रोटी खा लोगे..?
भिखारी : हां खा लूंगा..
आदमी : तो कल आना...
4- नौकर : सर आप हमेशा अपने कंपनी में
शादीशुदा लोगो को ही काम पर क्यों रखते हो ?
मालिक : क्यूँकि, वो लोग बेज्जती सहने के आदि हो जाते है,
और उन लोगो को घर जाने की भी जल्दी नहीं होती !
5- शादी हमेशा अच्छा खाना
बनाने वाली से ही करना चाहिए
क्योंकि
शादी के बाद प्यार काम हो सकता है
पर भूख नहीं
6- शेयर मार्किट में हर कोई
झुनझुनवाला बनना चाहता है
पर शेयर मार्किट उन सभी लोगो
झुनझुना वाला बना देता है।
7- इंसान बुखार आने पर इतनी जल्दी दवाई
नहीं ढूंढ़ता
जितनी जल्दी।।।
वो अपने फ़ोन की बैटरी कम होने पर
चार्जर ढूंढने लगता है !!
8- लड़का : यार, मुझे उस लड़की से बचा ले....
दोस्त : क्यों क्या हुआ ?
लड़का : जब से मैंने उसे यह कह दिया है की ये दिल चीर
के देख पगली तेरा ही नाम होगा,
वो पागल तबसे "चाक़ू " लेकर मेरे पीछे पड़ गयी है ।
9- रामू : श्यामू, यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है...
श्यामू : सिरदर्द होने पर कुछ देर अपनी गर्लफ्रेंड से जरूर बाते कर |
रामू : क्यों ?
श्यामू : तूने सुना नहीं है क्या, जहर ही जहर को काटता है।
10- पप्पू पार्टी से रात को देर से घर गया
अगले दिन दोस्तों ने उससे पूछा -
बीवी ने कुछ कहा तो नहीं?
पप्पू : नहिं यार, कुछ ख़ास नहीं....
आगे के ये दो दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
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