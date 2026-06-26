Jokes of the day: 'लड़के वाले शादी के लिए...' फनी चुटकुले पढ़ लगेंगे जोरदार ठहाके

Funny Jokes: दिन की शुरुआत हंसते-खिलखिलाते और टेंशन फ्री होनी चाहिए। मोबाइल खोलते ही जब मिल जाएं ऐसे जोक्स जो पढ़कर ना केवल चेहरे पर हंसी तैर जाए बल्कि आप दोस्तों को भी सेंड कर दें। यहां पढ़ें जबरदस्त मजेदार चुटकुले।

हंसी-ठहाके दोस्तों के साथ गूंजते रहने चाहिए। दिन की शुरुआत टेंशन नहीं बल्कि हंसी के साथ हो तो अच्छा लगता है। काम के सिलसिले में मोबाइल खोलें और ऐस फनी जोक्स मिल जाएं जिसे पढ़कर आप जोर से हंसे तो केवल अकेली ये मजा ना लें बल्कि अपने दोस्तों को भी ऐसे जोक्स फारवर्ड करें। यहां पढ़ें जबरदस्त फनी चुटकुले।

Funny Jokes 1- तुम्हारी याद दिल से जाने नहीं देंगे ,

तुम्हारे जैसा दोस्त खोने भी नहीं देंगे।

रोज़ शराफत से SMS किया करो ,

एक कान के नीचे देंगे और रोने भी नहीं देंगे।

2- बहार आने से पहले फ़िज़ा आ गयी ,

और फूल खिलने से पहले बकरी खा गयी।

3- दो आत्माएं मरने के बाद आपस में बात कर रही थी

पहली आत्मा (दूसरी से) – आत्महत्या दो तरह की होती है।

पहली (तेज और आसान) – गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ।

और दूसरी (धीमी और दर्दनाक) – गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो।

4- बंता ने हजामत की दुकान खोली।

एक ग्राहक शेव कराने आया।

बंता: मूंछ रखनी है?

ग्राहक: हां।

बंता ने ग्राहक की मूंछ काट कर उसके हाथ में देते हुए:

लो रख लो, जहां रखनी है।

5- एक हाथी ने जिन्दगी में पहली बार चूहा देखा |

हाथी ( चूहे से ) -तुम कौन हो ?

चूहा ( हाथी से ) - मैं चूहा हूं |

हाथी - तुम्हारी उम्र क्या है ?

चूहा - एक साल |

हाथी - उम्र तो मेरी भी एक साल है लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो यार !

चूहा - दरअसल मैं तीन -चार महिने से बीमार चल रहा हूं |

6- अमित का सिर फट गया, बंटी- यार, ये कैसे हो गया

अमित- अब क्या बताऊं यार,

मैं पहले जूते से ईंट फोड़ रहा था तभी

सुमित ने कहा कभी अपनी खोपड़ी भी काम में ले लिया करो,

फिर क्या खोपड़ी ही फूट गई

7- काफी दिनों बाद सांता पार्क में घूमने गया,

घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को बताया – जानती हो लोग मुझे भगवान मानने लगे हैं,

पत्नी – ये तुमने कैसे जाना।

संता – जब मैं पार्क में गया था लो वहां पर औरतें मुझे देख कर बोली, “हे भगवान!, तू फिर आ गया।”

8- चावल से बर्फ कैसे बनाएं?

बहुत ध्यान से पढ़ें

Rice में से R निकाल दें

फिर आपके पास बचेगा

बस Ice

लो जी बन गया आपका बर्फ।

देखा ज्ञान बहुत है पर कभी

घमंड नहीं किया।

9- राजू ( मित्र से ) - यार शादी के लिए लडकी का हाथ ही क्यों मांगते हैं ,

पैर क्यों नहीं मांगते ?

मित्र ( राजू से ) - मुझे तो घडी ,कंगन ,

अंगूठी चाहिए ! अगर तुम्हें चप्पल खाने हो तो पैर मांग लेना।

10- पप्पू जब भी कपड़े धोने लगता, तब बारिश हो जाती

एक दिन धूप निकल आई तो पप्पू भागा-भागा सर्फ लेने गया,

लेकिन रास्ते में ही बादल गरजने लगे

पप्पू आसमान को देखकर बोला- मैं तो नमकीन लेने जा रहा था

11- लड़की वाले शादी के लिए देखने आ रहे थे...!

पापा- बेटा लड़की वाले आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ी लंबी-लंबी फेंकना...!

लड़की वालों के आते ही

बेटा- पापा जरा चाबी देना, वो ट्रेन धूप में खड़ी है, अंदर कर देता हूं...!