जिंदगी से हंसी गायब हो जाए तो कितनी बोरिंग हो जाएगी। इसलिए अपने चेहरे पर आने वाली उस हंसी को बिल्कुल ना रोकें। बल्कि बिना मौके के ही खुलकर हंस लें। जैसे पति-पत्नी की मीठी नोकझोंक वाले ये फनी जोक्स, पढ़ें और दोस्तों को शेयर करें।

Hindi jokes 2026

रोजमर्रा की लाइफ में भागदौड़ और टेंशन का ऐसा माहौल होता है कि इंसान हंसना तक खुलकर भूल जाता है। लेकिन चेहरे पर आने वाली उस प्यारी सी बेफिक्र हंसी ना भूलें बल्कि मौका पड़े तो ठहाके लगाकर हंसे। जैसे पढ़ें ये मजेदार पति-पत्नी की नोकझोंक वाले जोक्स

1- पत्नी: सुनो जी, आपको मेरी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है?

पति: तुम्हारी याददाश्त!

पत्नी: सच में! क्यों?

पति: क्योंकि तुम मेरी हर गलती याद रखती हो, मुझे खुद याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती!

2- पत्नी: शादी से पहले आप मेरे लिए चांद-तारे तोड़ने की बात करते थे!

पति: हां तो?

पत्नी: अब एक गिलास पानी भी खुद नहीं लाते!

पति: भाग्यवान, शादी के बाद पता चला कि चांद-तारे तोड़ना आसान है, तुम्हारी फरमाइशें पूरी करना मुश्किल!

3- दोस्त: भाई, तुम्हारे घर में किसकी चलती है?

पति: मेरी!

दोस्त: अच्छा! कैसे?

पति: जब पत्नी कहती है चुप रहो, तो मैं तुरंत चुप हो जाता हूं। इससे बड़ा कंट्रोल क्या होगा!

4- पत्नी: मैं आपसे बात नहीं करूंगी!

पति: ठीक है।

पत्नी: आपको कोई फर्क नहीं पड़ता?

पति: पड़ता है ना!

पत्नी: क्या?

पति: बस अब घर में शांति देखकर डर लग रहा है।

5- पति: आज कितने की शॉपिंग कर ली?

पत्नी: ज्यादा नहीं, बस जरूरत का सामान लिया है।

पति: अच्छा, कितना?

पत्नी: बिल देखकर मत पूछना, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है!

पति: अब समझ आया, शादी के बाद मेरा वजन क्यों कम नहीं होता, मेरा बैंक बैलेंस कम होता रहता है!

6- पत्नी: बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ?

पति: बिल्कुल चांद जैसी!

पत्नी: ओह! सच में?

पति: हां, कभी पूरी दिखती हो, कभी आधी और कभी बिल्कुल गायब!

7- पति: भाग्यवान, एक कप चाय मिलेगी?

पत्नी: खुद बना लो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं!

पति: अरे, मैंने तो प्यार से कहा था।

पत्नी: तो प्यार से खुद बना लो!

पति: शादी के बाद चाय में चीनी कम और ताने ज्यादा पड़ने लगे हैं!

8- त्नी: अगर मैं कहीं खो जाऊं तो आप क्या करेंगे?

पति: अखबार में विज्ञापन दूंगा।

पत्नी: क्या लिखोगे?

पति: जिसे मिले, वो अपने पास ही रखे!

पत्नी: अच्छा! और इनाम?

पति: इनाम में एक साल की मुफ्त शांति!

9- पत्नी: आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है?

पति: तुम्हारी मुस्कान!

पत्नी: कितना रोमांटिक पासवर्ड है!

पति: हां, लेकिन तुम गुस्से में होती हो तो फोन भी नहीं खुलता!

10- पत्नी: दुनिया में सबसे समझदार कौन है?

पति: जो शादी नहीं करता!

पत्नी: अच्छा! तो तुमने शादी क्यों की?

पति: गलती से ज्ञान आने से पहले ही कर ली थी!

11- पत्नी: आज छुट्टी है, घर के सारे काम कर दीजिए।

पति: आज तो मुझे आराम करना है।

पत्नी: शादी के बाद आराम किसे मिलता है?

पति: मुझे तो मिलता है, जब तुम मायके जाती हो।

12- पत्नी: मुझे ऐसी जगह घुमाने ले चलो जहाँ बहुत शांति हो।

पति: ठीक है, तुम्हें लाइब्रेरी ले चलता हूं।

पत्नी: मुझे घूमने जाना है, पढ़ने नहीं!

पति: तो फिर मायके छोड़ आता हूं, वहां तो सब खुश होकर शांत हो जाते हैं!

13- पत्नी: बताओ, आज सब्जी कैसी बनी है?

पति: बहुत अच्छी!

पत्नी: सच बोल रहे हो?

पति: हां, बिल्कुल!

पत्नी: फिर इतनी चुपचाप क्यों खा रहे हो?

पति: कहीं मेरी तारीफ सुनकर तुम रोज यही सब्जी न बनाने लगो!

14- पत्नी: आप मुझसे पहले जैसे प्यार क्यों नहीं करते?

पति: पहले बिजली का बिल कम आता था।

पत्नी: प्यार का बिजली के बिल से क्या संबंध?

पति: पहले तुम्हें देखते ही दिल जलता था, अब मीटर देखकर!

15- पत्नी: अगर मैं आपसे नाराज होकर घर छोड़ दूं तो?

पति: मैं स्टेशन तक छोड़ने आऊंगा।

पत्नी: इतना प्यार करते हो मुझसे?