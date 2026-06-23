फ्रिज में अखबार की 1 बॉल बनाकर रख दें, फायदे जान कहेंगे- पहले क्यों नहीं बताया?
Summer Hack: फ्रिज में अखबार की बॉल बनाकर रखने का हैक काफी लोग ट्राई कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं इसके फायदे क्या हैं? एक बार जान लेंगे तो आपके घंटों की मेहनत और पैसे ये हैक बचा देगा।
आजकल फ्रिज का इस्तेमाल हर घर में होता है। खासकर गर्मियों में बचा हुआ खाना, दूध, सब्जी, फल वगैरह फ्रिज में ही स्टोर किए जाते हैं, ताकि लंबे समय तक फ्रेश रहें। तभी तो फ्रिज से जुड़े कई हैक अक्सर वायरल होते रहते हैं। इन दिनों न्यूजपेपर वाला हैक भी कई लोग ट्राई कर रहे हैं। आपको सुनकर अजीब लगेगा लेकिन इस हैक में लोग पुराने अखबार को मसलकर उसकी बॉल बनाकर फ्रिज में रख रहे हैं। अटपटा सा हैक जरूर है लेकिन बड़े काम का है। अगर आप भी इसके फायदे जान लेंगे तो जरूर ट्राई कर के देखेंगे। तो चलिए आज जानते हैं आखिर ये फ्रिज में अखबार की बॉल रखने से होता क्या है।
फ्रिज में अखबार की बॉल बनाकर रखने से क्या होता है?
फ्रिज से जुड़े कई हैक्स में से एक पॉपुलर हैक ये भी है, जिसमें लोग पुराने अखबार को मसलकर उसकी बॉल बना लेते हैं और फिर फ्रिज में रख देते हैं। बॉल बनाते हुए अखबार को थोड़ा सा सफेद सिरका यानी विनेगर में डुबोया जाता है, फिर निचोड़कर इसकी बॉल को फ्रिज में रख दिया जाता है। ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके फ्रिज में से बदबू नहीं आती है। अक्सर फ्रिज में कई सारी खाने-पीने की चीजें स्टोर रहती हैं, जिससे अजीब सी महक आने लगती है। लेकिन अगर आप ये अखबार की बॉल फ्रिज के किसी कोने में रख दें, तो वो एकदम फ्रेश स्मेल करता है।
एकस्ट्रा नमी को सोखने में मदद मिलती है
अखबार और विनेगर वाली ये बॉल फ्रिज में रखने का एक फायदा ये भी है कि इससे फ्रिज में मौजूद एक्स्ट्रा नमी कम होती है। दरअसल फ्रिज में रखे फलों और सब्जियों से नमी निकलती रहती है, जिससे फ्रिज में अजीब सी सीलन जैसी महक आने लगती है। पुराने अखबार की ये बॉल सीलन को काफी हद तक कम करने में मदद करती है, जिससे फ्रिज का अंदरूनी वातावरण बेहतर बना रहता है।
खाने-पीने की चीजों की मिली-जुली स्मेल कम होती है
फ्रिज में एक साथ खाने-पीने की कई चीजें स्टोर होती हैं, जैसे बचा हुआ आटा, सब्जियां, फल, दूध आदि। इन सभी से अपनी अपनी स्मेल आती रहती है, जो फ्रिज में मिली-जुली गंध के रूप में फैल जाती है। जैसे ही फ्रिज खोलो अजीब सी स्मेल मुंह पर लगती है। ये अखबार वाला हैक इस स्मेल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है।
ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
अगर आप भी ये अखबार और सिरके वाली ट्रिक अपनाने वाले हैं, तो कुछ बातें ध्यान रखें। जैसे- अखबार को हर 6-7 दिनों में चेंज करते रहें। क्योंकि समय के साथ इसकी बदबू और नमी को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा अखबार की बॉल को हमेशा फ्रिज के किसी कोने में रखें, जहां ये खाने-पीने की चीजों के सीधा सम्पर्क में ना आए। बाकी अपने फ्रिज की नियमित साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि सिर्फ एक हैक से आप फ्रिज को हमेशा के लिए क्लीन और स्मेल-फ्री नहीं रख सकते हैं।
नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
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