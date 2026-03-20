आरामदायक नींद के लिए खरीदें समर फ्रेंडली कॉटन बेडशीट्स के ये 8 विकल्प
अगर आपको भी गर्मी में नींद नहीं आती, तो अपनी बेडशीट बदलने पर विचार करें! यहां कॉटन बेडशीट्स के 8 विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी किफायती दाम पर।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर सीजन हल्की और मुलायम चादर बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आपको भी गर्मी में नींद नहीं आती या शरीर पर अचानक खुजली होने लगती है, तो अपनी पुरानी चादर बदलने पर विचार करें। कॉटन की हल्की और आरामदायक चादर इसमें आपकी मदद करेंगी। हालांकि, इस मौसम कॉटन बेडशीट्स की डिमांड काफी बढ़ जाती है। AMAZON पर कॉटन बेडशीट्स की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो मार्केट जाकर बार्गेनिंग करने से बेहतर है, यहां प्रीमियम क्वालिटी की बेडशीट सही प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
Story@Home की कॉटन प्रिंटेड डबल बेड बेडशीट हल्की और आरामदायक है। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे। अगर आपको कमरे में पिंट्रेस्ट लुक चाहिए तो ये चादर परफेक्ट रहेगी। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे, ये कमरे में एस्थेटिक जोड़ने में मदद करेंगे। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 51% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Divine Casa की 100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार बेडशीट हल्की और आरामदायक है। समर सीजन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। खासकर अगर आपको घमौरियां हो जाती हैं, तो इसे आजमाएं! इसकी स्किन फ्रेंडली बेडशीट शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इसे जितना चाहे इस्तेमाल करें, इसका रंग हल्का नहीं होगा। इस पर बने जयपुरी प्रिंट आपके कमरे में आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे।
कॉटन फैब्रिक से तैयार इस फ्लोरल प्रिंटेड बेडशीट की हल्की और आरामदायक फैब्रिक गर्मी में शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। अगर आप बजट फ्रेंडली कॉटन बेडशीट की तलाश में हैं, तो ये विकल्प आज ही ऑर्डर करें। गर्म मौसम में सॉफ्ट और हवादार फैब्रिक ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इसके साथ 2 मैचिंग पिलो कवर भी आयेंगे।
गुलाबी रंग की ये कॉटन बेडशीट हल्की और आरामदायक है। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसका एहसास उतना ही मुलायम है। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इसे 50% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें। खासकर जिन्हें एस्थेटिक पसंद है, ये बेडशीट उनके कमरे का आकर्षण का केंद्र बन जाएंगी।
VOMZER 320 थ्रेड काउंट के साथ इस कॉटन किंग साइज बेडशीट का कलर और प्रिंट दोनों बेहद यूनिक है। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न इसका आकर्षण बढ़ा रहे। ये देखने में काफी अट्रैक्टिव है, जो आपके कमरे में एस्थेटिक ऐड करेगी। खासकर गर्म मौसम में अगर आपको अधिक पसीना आता है या घमौरियां हो जाती हैं, तो ये बेडशीट स्किन फ्रेंडली है और त्वचा को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती। इस बेडशीट के साथ दो मैचिंग पिलो कवर भी आयेंगे।
LOOMLYFE 300 थ्रेड काउंट से तैयार कॉटन बेडशीट एक सॉफ्ट लुक देगी। अगर आपको एस्थेटिक पसंद है, तो इसे ऑर्डर कर सकती हैं। खासकर समर सीजन में ये शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न काफी यूनिक हैं। साथ में 2 गुलाबी पिलो कवर भी आएगा, जो आकर्षण का केंद्र है। इसे चाहे जितनी बार वॉश कर लें, रंग बिल्कुल नए जैसा रहेगा।
कॉटन की हल्की बेडशीट ढूंढ रही हैं, तो ये विकल्प आपके लिए परफेक्ट रहेगा। उसकी स्किन फ्रेंडली फैब्रिक सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सुरक्षित रहेगी। अगर त्वचा संवेदनशील है, और गर्मी में खुजली की समस्या रहती है, तो इसे आजमा कर देखें। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जिसे मेंटेन करना भी काफी आसान है। साथ ही इसमें 2 मैचिंग पिलो कवर्स भी आएंगे।
इस कॉटन किंग साइज बेडशीट पर बने प्रिंट और पैटर्न देखने में आकर्षक हैं और सॉफ्ट लुक दे रहे। साथ ही इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो समर सीजन एक परफेक्ट विकल्प साबित होगी। इसके साथ 2 मैचिंग पिलो कवर भी आयेंगे, तो ज्यादा न सोचें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें। इस समय ये बेडशीट 47% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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