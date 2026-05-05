काम की बात: अलर्ट! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, खुद को बचाने के लिए ये टिप्स जरूर पढ़ें
Snakes Prevention Tips: बढ़ती गर्मी के साथ सांपों के घरों में घुसने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ जाती हैं। ऐसे में खतरे से बचने के लिए सही जानकारी और समय पर उठाया गया कदम ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकता है।
गर्मियां तेज होते ही जगह-जगह सांपों के दिखने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। दरअसल तेज गर्मी और पानी की कमी की वजह से सांप ठंडी और सुरक्षित जगहों की तलाश में लोगों की घरों की ओर रुख करना शुरू कर देते हैं। खासकर खेतों और तालाब के आसपास बने मकान या पुराने घरों में ये समस्या काफी ज्यादा रहती है। कई इलाकों में तो सांप काटने से हुई मौतों का आंकड़ा भी डरा देने वाला होता है। ऐसे में घबराने की नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। अगर पहले से कुछ बातें ध्यान रखी जाएं, तो घर में सांप घुसने के चांस काफी कम हो जाते हैं। साथ ही इसके लिए भी तैयार रहना जरूरी है कि अगर सांप दिख जाए तो पहला कदम क्या होना चाहिए और कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। आइए सब विस्तार में जानते हैं।
घर में सांपों की एंट्री ना हो, इसके लिए ध्यान रखें ये बातें
- साफ-सफाई का ध्यान रखें - सांप हमेशा ऐसी जगह ढूंढते हैं, जहां उन्हें छिपने में आसानी हो। इसलिए घर के पास अगर घास बढ़ी हुई है या कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है, तो उनकी नियमित साफ सफाई का ध्यान रखें। ऐसी जगहें सांपों को ठंडी और सुरक्षित लगती हैं, इसलिए वो इनकी तरह ज्यादा आकर्षित होते हैं।
- घर के आसपास पानी जमा ना होने दें- भयंकर गर्मी में सांप ठंडक की तलाश में पानी वाली जगहों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसलिए अगर आपके घर के आपसपास गड्ढों में पानी जमा रहता है या ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराएं।
- दरवाजे-खिड़कियों के गैप बंद कराएं - अगर आपकी खिड़की पर कोई जाली नहीं लगी हुई हो, तो सांप की एंट्री के लिए ये परफेक्ट स्पॉट हो सकती है। इसके अलावा रात में दरवाजों के नीचे वाले गैप से भी सांप घर में घुस सकते हैं। इसलिए इन्हें बंद करना बिल्कुल ना भूलें।
- आसपास के बिल और छेद भरें- अगर आपके घर के आसपास बिल या छेद बने हुए हैं, तो उन्हें सीमेंट या मिट्टी से भर दें। ये बिल सांपों के हो सकते हैं, वरना उनके छिपने के लिए परफेक्ट स्पॉट हो सकते हैं।
गर्मियों में बरतें ये सावधानियां
- फर्श पर सोने ने बचें - गर्मियों में बहुत से लोग नीचे फर्श पर या छत पर सो जाते हैं। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। खासतौर से अगर आपके आसपास सांप का खतरा ज्यादा है, तब तो आपको नीचे बिल्कुल नहीं सोना चाहिए।
- अंधेरे में निकलने से बचें - सांप काटने की घटनाएं अक्सर अंधेरे में निकलने से ही होती हैं। इसीलिए जहां भी जाएं साथ में फोन की फ्लैश लाइट या टॉर्च जरूर रखें। इसके अलावा शूज पहनें तो आपके पैर को ढक ले, ताकि सांप काटने का रिस्क कम से कम हो।
अगर सांप दिख जाए तो क्या करें?
- सांप से बनाएं दूरी- अगर आपको सांप दिखे तो सबसे पहले उससे दूरी बनाना जरूरी है। कई लोग जिज्ञासा में उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, जो खतरनाक हो सकता है क्योंकि सांप डरे हुए होने पर कांट भी सकते हैं।
- खुद पकड़ने की कोशिश ना करें- कुछ लोग इंटरनेट पर देखकर सांप पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। आप नहीं जानते कि कौन सा सांप कितना जहरीला है। इसलिए जरा सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है।
- तुरंत एक्सपर्ट या रेस्क्यू टीम को बुलाएं- सांप दिखने पर सबसे सेफ तरीका यही है कि आप तुरंत लोकल स्नेक रेस्क्यू टीम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या एनिमल कंट्रोल को कॉल करें। ये सुरक्षित ढंग से सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ देते हैं।
सांप के काटने पर क्या करें?
सांप के काटने पर तुरंत मरीज को अस्पताल ले जाएं। उसे पैदल बिल्कुल ना चलने दें। कुछ लोग सांप को पहचानने और पकड़ने जैसी चीजों में वक्त बर्बाद कर देते हैं, जो मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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