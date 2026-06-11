Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सास-ससुर के दहेज तानों से तंग आकर रिंकी ने छोड़ा घर, सिलाई कर बेटे को पाला और मॉडलिंग में बनाई पहचान

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सफलता उन्हें ही मिलती है, जो मेहनत करते हैं। इस बात को रिंकी राठौड़ ने सच साबित किया। ससुराल में दहेज वाले ताने सुने, घर छोड़ा और सिलाई कर बेटे को पाला। इतनी मुश्किलों के बाद भी रिंकी ने मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया। चलिए उनकी कहानी आपको बताते हैं।

सास-ससुर के दहेज तानों से तंग आकर रिंकी ने छोड़ा घर, सिलाई कर बेटे को पाला और मॉडलिंग में बनाई पहचान

Success Story of Model Rinki Rathor: कहते हैं सपने वही पूरे होते हैं, जिन्हें खुली आंखों से देखा जाए और जिनके लिए मेहनत की जाए। इस बात साबित किया उत्तराखंड के रुद्रपुर के गांव की रहने वाली रिंकी राठौर ने। रिंकी ने कभी मॉडलिंग का सपना देखा था लेकिन माता-पिता ने 16 साल की उम्र में ही शादी कर दी। शादी के बाद रिंकी ने अपना सपना छोड़ दिया लेकिन सास-ससुर के तानों ने उसे परेशान कर दिया। इसके बाद भी रिंकी ने हिम्मत नहीं हारी और ना ही वह टूटीं बल्कि सभी चीजों से लड़ते हुए आगे बढ़ीं और मॉडलिंग का अधूरा सपना पूरा किया। आज रिंकी रैंप पर सिर उठाकर चलती हैं और अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। सक्सेस स्टोरी सेगमेंट में आज हम आपको रिंकी की प्रेरक कहानी बताने जा रहे हैं।

उत्तरांखड की रहने वाली रिंकी

रिंकी उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले के एक गांव में रहती थीं और बचपन से ही उन्होंने मॉडलिंग का सपना देखा था। लेकिन गांव में सपने और पढ़ाई पूरा करने देने के बजाय लड़कियों की शादी समय पर देना ज्यादा सही माना जाता था। ऐसे ही सिर्फ 16 साल की उम्र में रिंकी की शादी कर दी गई।

शादी के बाद मिलने लगे दहेज के ताने

रिंकी के माता-पिता की जितनी हैसियत थी उन्होंने शादी में उतना खर्चा किया और सामान दिया, लेकिन ससुराल वालों को दहेज में चाहिए थी कार। तो बस शादी के बाद से ही दहेज के लिए उन्हें सास-ससुर ताने देने लगे और वह ये सब सहती रही। 3 साल के बाद रिंकी प्रेग्नेंट हुईं तो उन्हें लगा बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चा होने के बाद सारी जिम्मेदारी उसके सिर पर ही थी और ताने भी कम नहीं हुए।

8 साल तक सहा और फिर...

रिंकी ने ससुराल में सबकुछ करीब 8 साल तक झेला और फिर बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ससुराल को छोड़ देने का कदम उठाया, तलाक लेकर 5 साल के बेटे के साथ शहर में आकर रहने लगीं। यहां उन्होंने किराए पर कमरा लिया और सिलाई का काम कर अपना गुजारा किया। साथ ही बेटे को भी पढ़ाया।

मॉडलिंग का सपना

रिंकी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थीं और अब उन्होंने अपने अधूरे सपने को पूरा करने का मन बना लिया। बस फिर क्या था उन्होंने सोशल मीडिया से सीखकर घर पर ही रहकर रैंप वॉक पर चलने की प्रैक्टिस शुरू की। इस पर आस-पड़ोस के लोगों ने ताने देना शुरू किया लेकिन इस बार रिंकी ने सिर्फ दिल की बात सुनी।

दिल्ली से आया मौका

रिंकी को एक दिन दिल्ली से मॉडलिंग शो के लिए कॉल आया और वह वहां पहुंच गईं। बस यही से उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई और उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कानपुर के एक मॉडलिंग शो में रिंकी 3rd रनरअप भी रह चुकी हैं और कई शो कर चुकी हैं। आज रिंकी मॉडल बन चुकी हैं और साथ ही अपने बेटे को सुनहरा भविष्य दे रही हैं। आज वह कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं कि कैसे खुद के आत्मविश्वास से आप दुनिया के आगे सिर उठाकर खड़े हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:गांव वालों के तानों को बनाया ताकत, 22 साल की सुलोचना बनीं गांव की पहली महिला IAS
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Success Story

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।