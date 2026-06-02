Success Story: सास ने किया सपोर्ट और घर के काम करने पर डांटते थे ससुर, ऐसे बाड़मेर की बहू दीपू बनीं सिविल जज
बाड़मेर जिले की बहू दीपू कंवर ने सिविल जज बनकर सास-ससुर का नाम रौशन कर दिया। उनके सास-ससुर और पति ने पूरा सपोर्ट किया और दीपू ने साबित कर दिया कि अगर सभी का साथ मिले तो कुछ भी हासिल करना कठिन नहीं होता।
Success Story of Civil Judge Deepu Kanwar: सफलता किसी को रातों-रात नहीं मिलती है और कई लोगों को ये कई मुश्किलों के बाद मिलती है, लेकिन अगर आप मन में ठान लेते हैं कि ये करना तो सफल जरूर हो जाएंगे। शादी के बाद अक्सर लड़कियां अपनी पढ़ाई अधूरी और करियर को छोड़ देती हैं, वहीं आज हम जिस बहू की कहानी बताने जा रहे हैं। उसने शादी के बाद सिविल जज बनकर दिखाया। आज हम सक्सेस स्टोरी में बात कर रहे हैं, राजस्थान के बाड़मेर जिले की बहू दीपू कंवर के बारे में। कैसे दीपू शादी के बाद जज बनीं और उन्होंने इसके लिए क्या-क्या झेला, चलिए आपको बताते हैं।
पढ़ाई में थीं तेज
दीपू बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थीं लेकिन बी.कॉम करने के दौरान ही उनकी शादी हो गई। उनके पेरेंट्स ने यही सोचा कि अब आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी और शादी तो करनी ही है। हालांकि, दीपू के पति लोकेंद्र सिंह ने बी.कॉम पूरा करने के लिए कहा। उनके पति एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने बी.कॉम के बाद दीपू को भी वही करने के लिए कहा। दीपू को हमेशा से पढ़ाई करके कुछ बनने की इच्छा थी, तो उन्होंने भी एलएलबी करने का फैसला किया। उन्होंने के.पी. शाह लॉ कॉलेज जामनगर में एडमिशन लिया और लॉ की पढ़ाई पूरी की।
ससुराल से मिला पूरा सपोर्ट
दीपू कंवर ने एक इंटरव्यू में बताया कि जज बनने का सपना मेरे से ज्यादा ससुराल वालों का बन चुका था और मुझे पढ़ाई करने में पूरा सपोर्ट किया। मेरी सास मुझे पढ़ाई करने के लिए कहती थीं और अगर मैं घर के काम करने लगूं तो ससुर जी डांटने लगते थे। उनका कहना था कि पहले पढ़ाई कर लो घर के काम बाद में कर लेना। दीपू की एक बेटी भी है, उसे भी उनकी सास संभाल लेती थीं।
जामनगर में करती थीं प्रैक्टिस
LLB करने के बाद उन्होंने जामनगर में ही कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और इस दौरान उनकी बेटी राजस्थान में ही रहती थीं। साल 2022 में दीपू ने पहली बार गुजरात न्यायिक सेवा (GJS) की परीक्षा दी। इसमें प्रीलिम्स और मेन्स क्वालीफाई हो गया था लेकिन उनका इंटरव्यू में नहीं निकला। इसके बाद भी दीपू और उनके ससुराल वालों ने हार नहीं मानीं, बल्कि दीपू को फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। साल 2023 में उनका मेन्स में ही अटक गया लेकिन फिर वह रुकी नहीं। साल 2025 में आखिरकार उन्होंने ये परीक्षा पास कर ली और बाड़मेर जिले की बहू गुजरात में सिविल जज बन गईं।
सफलता ने दी सीख
दीपू अपनी सफलता का श्रेय अपने सास-ससुर और पति को देती हैं। उनका कहना है कि जब ससुराल वाले बहू को बेटी मान लेते हैं, तो फिर कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। उनकी ये सफलता सीख देती है कि बहू-बेटियों को आगे बढ़ने दें, वह आपका नाम रौशन करेंगी। जैसे घूंघट की आड़ में दीपू ने पढ़ाई कर अपने जिले का नाम रौशन किया।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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