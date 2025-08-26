साड़ी का ओपन पल्लू मैनेज करने में होती है परेशानी? एक्सपर्ट से सीखें सही तरीका

Saree Styling Tips: ओपन पल्लू को मैनेज करना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स ले कर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप ओपन पल्लू ड्रेप को सही तरह से मैनेज कर पाएंगी।

साड़ी और भी ज्यादा ग्रेसफुल लगती है, जब ड्रेपिंग भी ठीक तरह की जाए। ओपन पल्लू ड्रेपिंग स्टाइल एक पॉपुलर ड्रेप पैटर्न है, जो सिंपल भी है और देखने में भी काफी क्लासी लगता है। हालांकि ओपन पल्लू को मैनेज करना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। किसी फंक्शन में जा रही हैं, तो पल्लू को मैनेज करते-करते ही परेशान हो जाती हैं। इसी वजह से कई महिलाएं ओपन पल्लू ड्रेपिंग की जगह पल्लू को पिनअप कर लेती हैं। हालांकि आज हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स ले कर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप ओपन पल्लू ड्रेप को सही तरह से मैनेज कर पाएंगी। आइए जानते हैं स्टाइलिंग टिप्स।

सही फैब्रिक की साड़ी चुनें अगर आपको ओपन पल्लू मैनेज करना मुश्किल लगता है, तो सही फैब्रिक की साड़ी चुनें। आमतौर पर हल्के, सॉफ्ट फैब्रिक जैसे शिफॉन, जॉर्जेट या सैटिन को मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। इनकी जगह आप सिल्क, कॉटन, क्रेप जैसे फैब्रिक चूज कर सकती हैं। ये नेचुरली फिसलते नहीं है और इन्हें मैनेज करना थोड़ा आसान होता है।

एक्सेसरीज का सही इस्तेमाल ओपन पल्लू को मैनेज करने का सबसे कुल और स्टाइलिश तरीका है, एक्सेसरीज को एड करने का। आप बेल्ट, वेस्टबैंड या साड़ी क्लिप्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। बेल्ट या वेस्टबैंड आपके पल्लू को लॉक करने का काम करते हैं। इससे स्टाइलिश लुक भी मिलता है और साड़ी भी एडजस्ट रहती है।