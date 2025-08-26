साड़ी का ओपन पल्लू मैनेज करने में होती है परेशानी? एक्सपर्ट से सीखें सही तरीका Struggling with your sarees open pallu Expert tips to keep it neat, फैशन - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Struggling with your sarees open pallu Expert tips to keep it neat

साड़ी का ओपन पल्लू मैनेज करने में होती है परेशानी? एक्सपर्ट से सीखें सही तरीका

Saree Styling Tips: ओपन पल्लू को मैनेज करना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स ले कर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप ओपन पल्लू ड्रेप को सही तरह से मैनेज कर पाएंगी।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 08:11 AM
share Share
Follow Us on
साड़ी का ओपन पल्लू मैनेज करने में होती है परेशानी? एक्सपर्ट से सीखें सही तरीका

साड़ी और भी ज्यादा ग्रेसफुल लगती है, जब ड्रेपिंग भी ठीक तरह की जाए। ओपन पल्लू ड्रेपिंग स्टाइल एक पॉपुलर ड्रेप पैटर्न है, जो सिंपल भी है और देखने में भी काफी क्लासी लगता है। हालांकि ओपन पल्लू को मैनेज करना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। किसी फंक्शन में जा रही हैं, तो पल्लू को मैनेज करते-करते ही परेशान हो जाती हैं। इसी वजह से कई महिलाएं ओपन पल्लू ड्रेपिंग की जगह पल्लू को पिनअप कर लेती हैं। हालांकि आज हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स ले कर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप ओपन पल्लू ड्रेप को सही तरह से मैनेज कर पाएंगी। आइए जानते हैं स्टाइलिंग टिप्स।

सही फैब्रिक की साड़ी चुनें

अगर आपको ओपन पल्लू मैनेज करना मुश्किल लगता है, तो सही फैब्रिक की साड़ी चुनें। आमतौर पर हल्के, सॉफ्ट फैब्रिक जैसे शिफॉन, जॉर्जेट या सैटिन को मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। इनकी जगह आप सिल्क, कॉटन, क्रेप जैसे फैब्रिक चूज कर सकती हैं। ये नेचुरली फिसलते नहीं है और इन्हें मैनेज करना थोड़ा आसान होता है।

एक्सेसरीज का सही इस्तेमाल

ओपन पल्लू को मैनेज करने का सबसे कुल और स्टाइलिश तरीका है, एक्सेसरीज को एड करने का। आप बेल्ट, वेस्टबैंड या साड़ी क्लिप्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। बेल्ट या वेस्टबैंड आपके पल्लू को लॉक करने का काम करते हैं। इससे स्टाइलिश लुक भी मिलता है और साड़ी भी एडजस्ट रहती है।

एक्सपर्ट से सीखें ड्रेपिंग का सही तारीख

मेसी ओपन पल्लू को अवॉइड करने के लिए आप पिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ड्रेपिंग एक्सपर्ट हीना गेहानी ने एक वीडियो के जरिए ड्रेप पैटर्न शेयर किया है, जो ओपन पल्लू को मैनेज करने में मदद करेगा। इसके लिए सबसे पहले साड़ी के सामने वाले फैब्रिक को पेटीकोट में टक कर लें। अब एक्स्ट्रा पल्लू की प्लीट्स बनाती जाएं और इसे ब्लाउज में पिन से सिक्योर कर लें। इसे आप वीडियो के जरिए बेहतर समझ पाएंगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, जो आपको नीट लुक भी देगा और पल्लू का बॉर्डर भी हाइलाइट होगा।

Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।