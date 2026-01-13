Hindustan Hindi News
बारीक से बारीक सुई में धागा फटाफट डाल लेंगी, बड़े काम की हैं ये 5 सिंपल ट्रिक्स!

मोटी सुई में तो धागा आराम से डल जाता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब सुई एकदम बारीक हो। अगर आप भी अक्सर यही प्रॉब्लम फेस करती हैं, तो चलिए आज आपको सुई में धागा डालने की कुछ कमाल की ट्रिक बताते हैं। इनकी मदद से आप फटाफट धागा डाल लेंगी।

Jan 13, 2026 01:37 pm IST
सुई धागे का इस्तेमाल अभी भी हर घर में होता है। अगर आप सिलाई नहीं भी करती हैं, तो कभी-कभार कोई फटा हुआ कपड़ा ठीक करना हो, शर्ट में बटन लगाना हो या ऐसे ही छोटे-मोटे कामों के लिए सुई इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। अब मोटी सुई में तो धागा आराम से डल जाता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब सुई एकदम बारीक हो। इसमें धागा डालना बड़ा मुश्किल होता है। खासतौर से एक उम्र के बाद जब नजर कमजोर होने लगती है, तब तो सुई में धागा डालना अपने आप में चैलेंज होता है। अगर आप भी अक्सर यही प्रॉब्लम फेस करती हैं, तो चलिए आज आपको सुई में धागा डालने की कुछ कमाल की ट्रिक बताते हैं। इनकी मदद से आप फटाफट धागा डाल लेंगी।

नेलपेंट की मदद से डालें धागा

बारीक से बारीक सुई में भी आप नेलपेंट की मदद से धागा डाल सकती हैं। इसके लिए धागे के मुंह पर कोई भी नेल पॉलिश लगा दें और उसे सूखने दें। इससे धागा सख्त हो जाएगा और इसे सुई में डालना भी आसान हो जाएगा।

टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें

टूथपेस्ट की मदद से भी आप सुई में आसानी से धागा डाल सकती हैं। इसके लिए जरा सा टूथपेस्ट लें और उसे धागे के छोर (एंड) पर लगा दें। कुछ देर सूखने दें, आप देखेंगी कि धागा थोड़ा सा सख्त हो गया है। अब इसे सुई में डालना बहुत ही आसान हो जाएगा।

सेलो टेप से फटाफट डाल लेंगी धागा

बारीक सुई में धागा डालना मुश्किल लग रहा है, तो सेलो टेप का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए थोड़ी सी टेप काटें और उसे धागे के शुरुआती छोर पर लगा दें। इसे दबाते हुए थोड़ा सा नुकीला बना लें। अब इसे सुई में डालना बहुत आसान हो जाएगा। धागा डल जाए तो इस हिस्से को काटकर निकाल दें।

सिक्के से बनाएं सुई में धागा डालने वाला टूल

आजकल मार्केट में सुई में धागा डालने वाले टूल मिलने लगे हैं। इन्हें आप घर पर भी आसानी से बनाकर रख सकती हैं। इसके लिए आपको एक सिक्का और एक खराब तार (वायर) की जरूरत होगी। वायर नहीं है तो आप ब्रश या फाइबर वाली झाड़ू से एक ब्रिसल निकाल सकती हैं। इसे बनाने के लिए वायर लें, फिर इसे सिक्के पर टेप की मदद से चिपका लें। इससे सुई में धागा डालना बेहद आसान हो जाता है।

टूथ ब्रश से डालें सुई में धागा

ये सबसे सिंपल और फटाफट होने वाली ट्रिक है। इसके लिए एक टूथब्रश लें और उसपर धागा फैला लें। अब सुई को इसके ऊपर रखकर हल्का सा दबाएं। आप देखेंगी कि धागा सुई के छेद में ऊपर की तरफ को आने लगा लें। इसे खींच लें, फटाफट से सुई में धागा डल जाएगा।

