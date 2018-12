अलविदा 2018: यूट्यूब पर इन Videos को किया गया सबसे ज्यादा नापसंद

साल 2018 को खत्म होने में अब कुछ दिन ही रह गए हैं। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस साल सबसे ज्यादा किन वीडियोज को नापसंद किया गया है।

1. YouTube Rewind 2018 वीडियो प्लेटफॉर्म पर अभी तक का सबसे ज्यादा नापंसद (डिस्लाइक) किए जाने वाला वीडियो है। यूट्यूब ने इस वीडियो को इस महीने की शुरुआत में पेश किया था। यह वीडियो एक मैशअप वीडियो था जिसे इस साल यूट्यूब पर इस साल पॉप्युलर रहे सभी वीडियो को मिलाकर बनाया गया था, लेकिन लोगों को यह वीडियो पसंद नहीं आया। इस वीडियो को 13.46 मिलियन करोड़ लोगों ने नापसंद किया है।

2. Justin Bieber’s Baby: जस्टिन बीबर के इस गाने को 2010 में लॉन्च किया गया था। इसे 10.4 मिलियन लोगों ने नापसंद किया है।

3. Jake Paul - It's Everyday Bro feat. Team 10 इस गाने को मई 2017 में रिलीज किया गया था। इस वीडियो को 4.07 मिलियन लोगों ने नापसंद किया है।

4. PewDiePie के Can this video get 1 million dislikes? को लोगों ने सच में डिस्लाइक किया है। इस वीडियो को 3.79 मिलियन लोगों ने नापसंद किया है।

5. Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Trailer को लोगों ने काफी नापसंद किया है। इसे 3.79 मिलियन लोगों ने डिस्लाइक किया है।