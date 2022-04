Benefits of Oily skin: ऑयली स्किन से हैं परेशान? फायदे जान रह जाएंगे हैरान

ऑयली स्किन के कारण अक्सर लोग परेशान रहते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में। इस मौसम में स्किन पर एक्सट्रा ऑयल होने से पिंपल्स और एक्ने की समस्या बढ़ जाती है। इस तरह की स्किन के कई फायदे हैंं, जानिए।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Avantika Jain Mon, 11 Apr 2022 09:50 AM

