गिलोय (Giloy) एक ऐसा पौधा है, जो सदियों से पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक फार्मेसी का एक अभिन्न अंग रहा है। आयुर्वेद में गिलोय (Giloy in Ayurveda) को अमृत माना जाता है। मानसून में गिलोय (Giloy in monsoon) का सेवन आपको कई समस्याओं से बचा सकता है। यह आपका इम्यून सिस्टम मजबूत कर आपके संपूर्ण शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो अगर आप भी इसका सेवन करना चाहती हैं, तो जान लीजिए इसे लेने का सही तरीका (how to use giloy)। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - मानसून की कई समस्याओं का एक समाधान है गिलोय, जानिए कैसे करना है इस्तेमाल



