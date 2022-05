Best Summer Destinations Outside India : गर्मियों की छुट्टी में घूम आएं ये विदेशी जगह, बजट के अंदर पूरी हो जाएगी ट्रिप

Best Places to Visit in Summer Outside India: अगर इस गर्मी की छुट्टी घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं और भारत की जगह विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको कुछ 5 बेहतरीन डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे हैं। ये जगह कपल्स के साथ-साथ बच्चों के लिए बेहतरीन है। वहीं जब बात विदेशी जगह पर जाने की आती है तो लोग बजट को लेकर तनाव में आ जाते हैं। ऐसे में हम जो डेस्टिनेशन आपको बता रहे हैं वह बजट फ्रेंडली हैं।



गर्मियों की छुट्टियों के लिए भारत के बाहर विदेशी जगह (International destinations outside India)

1) नेपाल

भारत के सबसे करीब है नेपाल। चीन और भारत के साथ सीमाबद्ध ये जगह उन भारतीय जोड़ों के लिए एक खूबसूरत देश है जो सस्ते खर्च पर विदेश जाना चाहते हैं। यहां खाने से लेकर रहने तक दूसरे देशों की तुलना में नेपाल में सब कुछ सस्ता है। आप यहां बर्फ से ढकी चोटियों, प्राचीन नदियों, खूबसूरत नजारों को एंजॉय कर सकते हैं।



2) थाईलैंड

भारत के बाहर मई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों के रूप में माना जाता है, थाईलैंड में खूबसूरत नजारे, मंदिर और काफी ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी। समुद्र तट, और पूरी रात पार्टी का माहौल एंजॉय करने के लिए ये जगह बेस्ट है।

3) सिंगापुर

सिंगापुर ने उन पर्यटकों के लिए भी अच्छी जगह है, जो सस्ती कीमत पर विदेश जाना चाहते हैं। यह एक विविध देश है जहां आप सीमित बजट में यात्रा कर सकते हैं अगर अगर आप आधुनिक इमारतें, शानदार शॉपिंग मॉल, और कुछ रोमांचक गतिविधी का मजा लेना चाहते हैं तो इस जगह पर जरूर जाएं। अगर बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो भारत के बाहर अपनी गर्मी की छुट्टियों के लिए सिंगापुर जाने का प्लान कर सकते हैं।



4) मलेशिया

भारतीय पर्यटन के लिए ये सबसे अच्छी जगह है, ऊंचे-ऊंचे शहरों, नाटकीय पहाड़ और प्राचीन द्वीपों तक, मलेशिया एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। आप यहां ट्रेकिंग, वाटरस्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं।



5) मालदीव

मई, जून, जुलाई में भारत के बाहर अपनी गर्मी की छुट्टियों पर मालदीव घूमने जा सकते हैं। मालदीव उन जोड़ों के लिए एक पसंदीदा जगह है जो पानी के ऊपर के बंगलों और सबसे एक्वामरीन नीले पानी में रोमांस करना पसंद करते हैं। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो भी ये अच्छी डेस्टिनेशन हैं। आप बच्चों के साथ यहां कुछ अच्छी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं।

