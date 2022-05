Yoga Asana: कमजोर हड्डियों के लिए करें ये योग आसन, बढ़ेगी ताकत

योगा केवल शरीर को बाहर से ही नहीं अंदर से भी मजबूत करता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए योगा कर सकते हैं। हड्डियों के लिए योगा करने से बोन्स में ताकत बढ़ जाती है। जानें किन योगा आसन से मदद मिलेगी।

