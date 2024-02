ऐप पर पढ़ें

World Radio Day 2024: दुनियाभर में हर साल 13 फरवरी को विश्‍व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्‍ड रेडियो डे को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज भले ही लोग पल-पल की खबरों की जानकारी अपने स्‍मार्ट फोन के जरिए ले लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों को हासिल करने के लिए रेडियो एक बड़ा साधन माना जाता था।

रेडियो दिवस का इतिहास-

बात अगर रेडियो दिवस के इतिहास की करें तो देश-दुनिया में रेडियो के सदियों से चले आ रहे योगदान को देखते हुए साल 2010 में स्पेन रेडियो अकादमी ने पहली बार 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके आधिकारिक रूप से पहली बार 13 फरवरी 2012 को रेडियो दिवस के रूप में मनाया। बता दें, 13 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ भी है। इसी दिन वर्ष 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी।

वर्ल्ड रेडियो डे का उद्देश्य-

इतिहास में रेडियो ने दुनिया भर में सूचना के आदान-प्रदान और लोगों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसका इस्तेमाल युवाओं को उन विषयों की चर्चा में शामिल करने के लिए किया गया जो उनको प्रभावित करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझाने के उद्देश्य से वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है।

रेडियो दिवस की थीम-

हर साल रेडियो दिवस के लिए एक अलग थीम रखी जाती है। साल 2024 में रेडियो दिवस की थीम है-'रेडियो: सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी'है।('Radio: A century of informing, entertaining and educating')संयुक्त राष्ट्र का कहना है, “2024 का उत्सव रेडियो के इतिहास और समाचार, नाटक, संगीत और खेल पर इसके शक्तिशाली प्रभाव पर प्रकाश डालता है।'Radio: A century of informing, entertaining and educating'.