World Oldest Person Long Life Secrets : 118 साल की दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला ने बताए लंबी उम्र के दो राज, आप भी जानें ये दिलचस्प बातें

118 साल की आंद्रे से पहले दुनिया में सबसे उम्रदराज लोगों में केन तनाका का नाम आता था। तेन 119 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई हैं। आंद्रे ने अपनी लंबी उम्र का सीक्रेट लोगों से शेयर किया।

इस खबर को सुनें