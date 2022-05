Laughter Day 2022: इम्यून सिस्टम बूस्ट और स्ट्रेस को कम करने तक, 10 मिनट की हंसी से मिलेंगे कई गजब के फायदे

हंसने से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और स्ट्रेस भी कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हंसने से कई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। आज वर्ल्ड लाफ्टर डे पर जानिए हंसने के कुछ गजब के फायदे।

