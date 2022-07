हम में से ज्यादातर लोग शहद को रिफाइंड चीनी के हेल्दी विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शहद वसा रहित, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम मुक्त होता है। साथ ही इसे अपनी सेहत से भरपूर गुणों के कारण प्रकृति का मीठा अमृत कहा जाता है। यह मीठा, चिपचिपा गाढ़ा तत्त्व हमारे लिए वाकई किसी अमृत से कम नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्वस्थ जीवनशैली के लिए शहद को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाने के बारे में सोच रही हैं तो बेहतर है कि इसकी शुद्धता (how to check purity of honey) की जांच कर ली जाए।

शहद में अक्सर ग्लूकोज के घोल, उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और कई अन्य चीज़ों की मिलावट की जाती है। जिनके बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं होती है। अगर आप बढ़िया असली शहद के बारे में जानना चाहती हैं, तो यह बिल्कुल आसान है और आप यह जांच घर पर भी कर सकती हैं चलिए जानें कैसे? अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - शहद शुद्ध है या मिलावटी, इन 4 तरीकों से आप घर पर ही कर सकती हैं चेक



सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।