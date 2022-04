Watermelon Eating Tips : आयुर्वेद के अनुसार तरबूज खाने के बाद क्यों नहीं पीना चाहिए पानी, जानें कब पिएं

ज्यादातर लोग तरबूज खाने के बाद पानी पीते हैं, जिससे कि तरबूज की मिठास का स्वाद उनके मुंह से कम हो सके, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आइए, जानते हैं इस इसके फैक्ट्स

इस खबर को सुनें