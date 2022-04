प्यार में क्यों उड़ जाती है नींद और भूख? जानिए दिल टूटने पर क्यों लगने लगता है सब कुछ बुरा

प्यार होने पर पेट में गुदगुदी होने लगती है और नींद उड़ जाती हैं। इसी के साथ कई लोगों को भूख लगना तक बंद हो जाता है। वहीं जब दिल टूटता है तो सब कुछ बुरा क्यों लगता है। जानिए, इन सभी बातों के जवाब।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Avantika Jain Mon, 18 Apr 2022 09:19 AM

इस खबर को सुनें