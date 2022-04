भानगढ़ क्यों है भारत की सबसे डरावनी जगह, जानिए यहां से जुड़ी रहस्यमय बातें

भारत में कई सारी घूमने की जगह हैं इन जगहों में से कुछ को डरावना बताया जाता है। ऐसे में राजस्थान के भानगढ़ को भारत की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी बातें।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Avantika Jain Sat, 16 Apr 2022 06:43 PM

इस खबर को सुनें