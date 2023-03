गलत तरीके से टोनर का इस्तेमाल करने से नहीं मिलेगा फायदा, इन बेसिक बातों का रखें ख्याल

ऐप पर पढ़ें

स्किन को हेल्दी और खूबसूरत बनाने के लिए स्किन केयर रूटीन बेहद जरूरी होता है। जिसमें टोनर का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। ये स्किन को साफ करने के साथ ही स्किन को टाइट करता है। हालांकि, गलत तरह से इस्तेमाल करने पर कुछ खास फायदे नहीं मिलते हैं। यहां बता रहे हैं स्किन केयर में टोनर का कैसे करें इस्तेमाल-

कैसे यूज करें टोनर (How to Use Toner)

1) क्लिंजर के बाद करें यूज

टोनर हमेशा क्लींजिंग के तुरंत बाद लगाना चाहिए। इसकी पानी जैसी स्थिरता के कारण, टोनर को क्लीन्जर के तुरंत बाद और सीरम, मॉइस्चराइजर और तेलों से पहले लगाया जाता है।

2) क्वांटिटी का रखें ध्यान

अगर आप एक सुपर सॉफ्ट टोनर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वॉटर बेस्ड है, तो आप इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं।

3) सही तरह से लगाएं

अगर टोनर स्प्रे बोतल में है तो इसे लगाते समय थोड़ा दूर ही रखें। ज्यादा पास से स्प्रे करने से ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं कॉटन पैड से इसे लगा रहे हैं तो आप रुई को डैब डैब करके ही लगाएं।

4) सेंसेटिव स्किन पर यूं लगाएं

अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है या टोनर स्ट्रॉन्ग है, तो पहले अपने कॉटन पैड को पानी में भिगोकर देखें और फिर घोल को पतला करने के लिए पैड पर थोड़ा सा टोनर लगाएं।

