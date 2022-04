क्या नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं आप? जानें क्या है ओवर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम और इसे कैसे पहचानें

कहते हैं कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। फिर वे खाना हो, सोना या फिर एक्सरसाइज। इसी तरह आप अगर ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं और हमेशा आपके साथ ऐसा ही होता है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जब कोई अलग तरह से सांस लेता है, तो इसे हाइपरवेंटिलेशन, यानी ओवर ब्रीदिंग (Over breathing) कहते हैं। ओवर ब्रीदिंग से न सिर्फ आपको कई बीमारियों का खतरा रहता है बल्कि हार्ट अटैक का खतरा भी बना रहता है।

क्या है ओवर ब्रीदिंग (What is Over breathing Problem)

आप सोच रहे होंगे कि सांस लेना तो ऐसा नेचुरल प्रोसेस है, जो खुद ही चलता है। इसमें कोई भी कैसे कंट्रोल कर सकता है? इसका जवाब है कि जब आपको सामान्य स्थिति में भी सांस लेने में तकलीफ होती है या जब आप सामान्य से अधिक गहरी और तेज गति से सांंस लेते और छोड़ते हैं, तो ऐसी ओवर ब्रीदिंग की स्थिति खतरनाक होती है। ओवर ब्रीदिंग या हाइपरवेंटीलेटिंग आमतौर पर तब होती है, जब आपकी सांस लेने की दर प्रति मिनट 12 से 16 सांसों के बीच होती है। हालांकि, जब आपका सांस लेने का तरीका बदल जाता है और आप ज्यादा सांस लेना शुरू कर देते हैं, तो आप सांस की तकलीफ, दिल की धड़कन, चिंता का अनुभव कर सकते हैं और बेहोश भी हो सकते हैं। ओवर ब्रीदिंग के कुछ संकेत हैं, जिन्हें वक्त रहते समझना बहुत जरूरी है।

ओवर ब्रीदिंग के संकेत (signs of over breathing)

-ओवर ब्रीदिंग में दिन की बजाय रात में ज्यादा परेशानी होती है. इसके संकेतों में मुंह से सांस लेना, खर्राटे लेना, जम्हाई लेना, मुंह सूखना जैसे संकेत शामिल हैं. आपको अगर बिना किसी बीमारी या मेडिकल कंडीशन के ये सभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए।

-आमतौर पर, हम ऑक्सीजन (O2) में सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) छोड़ते हैं। लेकिन जब हम असामान्य रूप से सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर में CO2 का स्तर बढ़ जाता है, जिससे रक्त का पीएच स्तर गिर जाता है।

-ऑक्सीजन हमारी सांस को कंट्रोल रखता है। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में CO2 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। CO2 का स्तर मुख्य प्रभाव है। शरीर में CO2 के स्तर का बढ़ जाना हमें ऑक्सीजन की कमी के बजाय सांस लेने के लिए प्रेरित करती है। शरीर में जब CO2 का स्तर जब ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको जल्दी-जल्दी सांस लेने की जरूरत महसूस होगी। मुंह से सांस लेने से CO2 के प्रति आपकी संवेदनशीलता (sensitivity) बढ़ सकती है, जिससे आप तेजी से सांस ले सकते हैं, यही वजह है कि डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट हमेशा नाक से सांस लेने की सलाह देते हैं।



नाक से सांस लेना क्यों है जरूरी?

नाक से सांंस लेने से आपके फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है. साथ ही यह कार्बनडाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी है.हर एक्टिविटी जैसे आराम के दौरान, नींद के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान नाक से सांस लेना बेहद फायदेमंद होता है। यह आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन को कार्बनडाइऑक्साइड कचरे में बदलने में भी मदद करता है। इसके अलावा, सोते समय अपनी नाक से सांस लेने से भी आपको अच्छी नींद आती है और आपका शरीर कंट्रोल में रहता है.

मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है?

सामान्य श्वसन दर (respiration rate) 12 से 16 श्वास प्रति मिनट के बीच होती है, लेकिन जो लोग अपने मुंह से सांस लेते हैं उनकी श्वसन दर बहुत अधिक होती है। दमा और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों की श्वसन दर 20 से ऊपर होती है। शरीर में कम CO2 का स्तर अक्सर मुंह से सांस लेने से जुड़ा होता है। यह धीरे-धीरे हाइपरवेंटिलेशन का कारण बनता है। मुंह से सांस लेने से नींद का टूटना, स्लीप एपनिया, खर्राटे, मुंह सूखना और ऐसी और भी कई समस्याएं हो सकती हैं।