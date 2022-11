चेहरे से अनचाहे तिल और मस्से हटाने के लिए ऐसे करें लहसुन का इस्तेमाल

ऐप पर पढ़ें

Home Remedies To Get Rid of Moles: चेहरे पर नजर आने वाले मस्से और तिल न सिर्फ देखने में खराब लगते हैं बल्कि ये व्यक्ति का आत्मविश्वास भी कम कर देते हैं। अगर आप भी अपने चेहरे पर नजर आने वाले इन तिल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनाएं लहसुन का ये असरदार नुस्खा। लहसुन आपकी स्किन में मेलानिन के स्तर को कम करके तिल और मस्से का रंग हल्का कर सकता है। आइए जानते हैं चेहरे पर नजर आने वाले अनचाहे मस्से और तिल से लहसुन की मदद से कैसे पाएं छुटकारा।

बैंडेज के साथ लगाएं लहसुन-

त्वचा के किसी भी हिस्से से मस्से या तिल हटाने के लिए 1 लहसुन की कलियां लेकर उसे अच्छी तरह से छिलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को बैंडेज के साथ प्रभावित हिस्से पर लगा लें। करीब 4-5 घंटे के लिए इसे लगा हुआ रहने दें। इसके बाद बैंडेज को हटाकर इसे पानी से धो लें। कुछ दिनों तक त्वचा पर इस तरह लहसुन लगाने से तिल को कम किया जा सकता है।

लहसुन और सिरका-

तिल को हटाने के लिए लहसुन और सिरका का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने के लिए लहसुन की कुछ कलियां पीसकर पेस्ट बना लें। इसके बाद इसे सिरके में मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को तिल या मस्से पर लगाएं। करीब 30 मिनट बाद इसे पानी से धो लें। इससे तिल का निशान हट सकता है।

प्याज और लहसुन-

तिल को हटाने के लिए प्याज का रस और लहसुन का प्रयोग भी कारगर उपाय है। इसका इस्तेमाल करने के लिए लहसुन और प्याज को बराबर मात्रा में मिक्स करके पीस लें। अब इससे रस निकालकर कॉटन बॉल की मदद से इसे तिल के स्थान पर लगाएं। करीब 15 मिनट के बाद इसे धो लें। इससे तिल के निशान हट सकते हैं।

यह भी पढ़े - सर्दियों का राजा है केसर, विंटर ग्लो के लिए जानिए कैसे करना है केसर का सबसे बेहतर इस्तेमाल