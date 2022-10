सफेद कपड़ों से पसीने के दाग छुड़ाना लगता है मुश्किल तो अपनाएं ये हैक्स

How to Get Rid of Sweat Stains: आपका महंगा सा महंगा कपड़ा भी पसीने के दाग की वजह से आपको दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर सकता है। यूं तो कपड़े से पसीने के दाग हटाना आसान काम नहीं है, ऐसा इसलिए क्‍योंकि पसीने के दाग वाले कपड़े पर ब्रश रगड़ने से पसीने वाली जगह कमजोर हो जाती है, जिससे कपड़ा फट भी सकता है। अगर आप भी अपनी कोई महंगी ड्रेस सिर्फ इसलिए नहीं पहन पा रहे क्योंकि उसमें पसीने के दाग लगे हुए हैं तो टेंशन छोड़िए और पसीने के दाग हटाने के लिए इन आसान हैक्स को अपनाएं।

कपड़े पर लगे पसीने के दाग छुड़ाने के तरीके-

नींबू-

पसीने के दाग को आसानी और सस्ते में साफ करने के लिए नींबू के रस को पानी में मिलाकर दाग वाली जगह लगा दें और बाद में इसे धो लें।

बेकिंग सोड़ा-

बेकिंग सोड़ा कपड़ों से दाग मिटाने में बहुत कारगर है। आप पसीने के दाग को मिटाने के लिए बेकिंग सोडे को पानी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

सफेद सिरका-

पसीने के दाग कपड़ों से हटाने के लिए कपड़ों को धोते समय हल्के गर्म पानी में एक ढक्कन सफेद सिरका मिलाएं। अब इसमें कपड़े को डूबो दें। इससे दाग छूट जाएंगे।

लिक्विड डिटर्जेंट-

कपड़े पर दाग लगने के तुरंत बाद उसे गुनगुने पानी में भिगो दें, फिर कपड़े को पानी से निकालकर इस पर लिक्विड डिटर्जेंट लगाकर 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से दाग को रगड़कर कपड़े को साफ पानी से धो लें। यकीनन इससे दाग जल्द ही साफ हो जाएगा।

सोडा वाला पानी-

कपड़ों को नींबूं या फिर सोडा वाले पानी में पूरे 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। इससे आपके कपड़े से दाग तो जाएगा ही और साथ में उन कपड़ो में से अच्‍छी खुशबूदार महक भी आएगी।