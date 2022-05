अमसालों में सबसे खास स्थान रखता है धनिया। इसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। खून की कमी या एनिमिक होने पर भी हमारी स्किन डल दिखती है। धनिया का इस्तेमाल करने से ब्लड में हेमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है और हमारी त्वचा चमकदार हो जाती है। धनिया में एंटीऑक्सिडेंट और विटामिन सी पाए जाते हैं, जो स्किन को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। यह नेचुरल एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोबियल और एंटी फंगल भी हैं। यह स्किन को डिटॉक्स करने का काम करता है और स्किन की कई समस्याओं को खत्म कर देता है। यहां जानिए कैसे करना है सुंदर त्वचा और होंठों के लिए धनिया पत्ती का इस्तेमाल (How to use Coriander leaves for skin and lips)। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - बढ़ती उम्र पर लगाम लगा सकता है धनिया पत्ती फेस पैक और स्क्रब, जानिए कैसे करना है यूज



सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।