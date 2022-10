भृंगराज (Eclipta Alba) फॉल्स डेज़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह महाभृंगराज भी कहलाता है। आयुर्वेद में बालों की हेल्दी ग्रोथ के लिए इसके इस्तेमाल के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है। मम्मी कहती हैं कि बहुत पहले भृंगराज को जंगल से खोजकर लाया जाता था। पर अब यह आसानी से घर पर भी उगाया जा सकता है। बालों को स्वस्थ रखने के लिए भृंगराज के तेल को घर (How to make Bhringraj oil at home) पर भी बनाया जा सकता है। यह बालों के झड़ने समेत इन्हें असमय सफेद होने से भी बचाता है। यह बालों को संपूर्ण पोषण देता है। इनके बारे में जानने से पहले आइये जानते हैं भृंगराज के पोषक तत्वों के बारे में। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - टूटते-झड़ते बालों का महाउपचार है भृंगराज तेल, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका

