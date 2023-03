शिशु के पेट में गैस बनने पर आजमाएं ये उपाय, तुरंत मिलेगी राहत

ऐप पर पढ़ें

Home Remedies To Get Rid Of Gastric Trouble In Kids: नवजात शिशु को खास देखभाल की जरूरत होती है। माता-पिता को उन्हें दूध पिलाने से लेकर नहलाने और मालिश करने तक का खास ख्याल रखना पड़ता है। जरा सी भी गलती उनके लिए समस्या पैदा कर सकती है। नवजात शिशु बड़े बच्चों की तरह माता-पिता को अपनी समस्या बोलकर नहीं बता पाते हैं। ऐसे में मां ही उनके हाव-भाव देखकर उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करती है। ऐसी ही एक समस्या जो नवजात शिशु को अक्सर परेशान करती है वो है पेट में गैस बनना। अगर आपका बच्चा भी इस समस्या से परेशान रहता है तो अपनाएं ये घरेलू उपाय।

शिशु को गैस से राहत दिलाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे-

हींग-

गैस की शिकायत होने पर शिशु की नाभि पर हींग का पेस्ट बनाकर लगाएं। ऐसा करने से शिशु की गैस बाहर निकल जाएगी और उसे दर्द से निजात मिलेगी।

मालिश-

नवजात शिशु को गैस के दर्द से राहत दिलाने के लिए उसके पेट की मालिश करना न भूलें। इसके लिए शिशु को सबसे पहले पीठ के बल लिटाकर पेट पर थोड़ी देर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। शिशु की मालिश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके पेट पर I, L और Y अक्षर लिखने की नकल करें। इस 'आई लव यू' मसाज तकनीक को अपनाने से शिशु की गैस बाहर निकल जाएगी।

दूध पिलाते समय बच्चे का सिर ऊपर रखें-

नवजात शिशु को बोतल से दूध पिलाते समय उसका सिर पेट से थोड़ा ऊपर की तरफ रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार बच्चा बोतल से दूध पीते समय तेजी से दूध खींचता है, जिसकी वजह से उसके पेट में हवा चली जाती है। लेकिन दूध पिलाते समय शिशु के सिर ऊंचा रखने से वह आसानी से डकार के साथ गैस को बाहर निकाल पाएगा।

पेट की सिंकाई-

पेट में गैस बनने से शिशु अगर परेशान हो रहा है तो उसे तुरंत राहत पहुंचाने के लिए उसके पेट की सिंकाई करें। इसके लिए गुनगुने पानी में तौलिया भिगोकर निचोड़ लें। इस तौलिए को शिशु के पेट के ऊपर रखें। इस उपाय को करने से शिशु को पेट में गैस और ऐंठन की समस्या में आराम मिलेगा।

घुटनों से साइकिल चलवाएं-

शिशु जब गैस पास नहीं कर पाता है तो दर्द से रोने लगता है। ऐसे में उसे राहत देने के लिए पीठ के बल लिटाकर उसके घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को उठाएं और साइकिल चलाने जैसा बिहेव करें। ऐसा करने से पेट में फंसी गैस बाहर निकल जाती है।