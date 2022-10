कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने एम्प्लोई को सुविधाएं दी हैं, तो खराब लाइफस्टाइल जीने के लिए मजबूर भी किया है। लगातार 6 दिनों तक डेडलाइन और टास्क पूरा करने के पीछे दौड़ता-भागता व्यक्ति छुट्टी के दिन अपनी थकान को मिटा लेना चाहता है। पर घर-परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से आदमी पूरी तरह रिलैक्स भी नहीं हो पाता है। नतीजा वर्किंग डेज के पहले दिन उस पर सुस्ती सी छाई रहती है। उसे ऑफिस जाने का मन नहीं करता है। पर इस सुस्ती को चुस्ती-फुर्ती में बदलना व्यक्ति की पहली जरूरत है। क्योंकि ऊर्जा से भरपूर होने पर ही वह प्रोफेशनल फ्रंट पर मुस्तैद हो पायेगा। फिर कैसे भगाए सुस्ती(how to get rid of laziness)।अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - ऑफिस जाने से पहले सुस्ती आ रही है, तो आजमाएं इन 5 टिप्स को, सुस्ती कोसों दूर भाग जायेगी

