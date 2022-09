Baby Food Recipe: 6 महीने से 1 साल के बच्चे को आप खिला सकते हैं ये चीजें, जल्दी होगी बेबी की ग्रोथ

What to feed 6 months to 1 year old baby: छोटे बच्चों को क्या खिलाएं इसे लेकर काफी सवाल रहते हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसा खाना खिलाना चाहते हैं जिससे उनकी ग्रोथ हो, बोन हेल्थ सही हो और साथी ही वह स्वस्थ रहें। ऐसे में कुछ प्यूरी रेसिपी यहां हम बता रहे हैं जो आपके काम आ सकती हैं। ये सभी 6 से 1 साल तक के बच्चे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। बच्चे को भूख लगने पर आप इन्हें फटाफट तैयार कर सकते हैं। यह भी पढ़ें: Sabudana for baby: बच्चों का वजन बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत करता है साबूदाना, जानिए इसके फायदे और बनाने का तरीका

1) पपीते की प्यूरी- बेबी को पपीते की प्यूरी खिला सकते हैं। पपीता हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए पपीते को अच्छे से धोएं और फिर दो स्लाइस को ब्लेंडर में डालें। अब आप इसे मां का दूध या फॉर्मुला मिल्क, दही के साथ मिक्स करें। प्यूरी तैयार करें और बेबी को खिलाएं। ये उन बच्चों के लिए अच्छी है जिन्हें मां के दूध से हटकर कुछ खाने को मिल रहा है।



2) इम्यूनिटी बूस्टिंग एप्पल प्यूरी- इसे बनाने के लिए सेब को अच्छे से धोएं और फिर छील कर टुकड़े करें। अब एक गाजर का टुकड़ा लें और फिर इसे स्टीमर में डाल कर कुछ देर के लिए स्टीम करें। एर तरफ संतरा लें और इसका रस निकालें। अब स्टीम करी चीजों को, संतरे के रस और एक चुटकी हल्दी के साथ ब्लेंड करें। बेबी को खिलाएं।



3) दाल-चावल प्यूरी- बेबी के लिए आप दाल चावल की प्यूरी बना सकती हैं। इसके लिए मूंग की दाल और चावल को नमक हल्दी के साथ मिक्स करके उबालें। फिर जब ये पक जाए तो इसे ठंडा करें और ब्लेंड करें। अब इस पर घी डालें और फिर इसे बेबी को खिलाएं।



4) ओट्स प्यूरी- 10 से 12 महीने के बच्चे को ओट्स प्यूरी खिला सकते हैं। इसके लिए ओट्स को दूध में अच्छे से उबाल लें और फिर इसे ब्लेंड करें। इसे बेबी को खिलाएं। चाहें तो इसमें छोटा टुकड़ा गुड़ का मिला सकते हैं।