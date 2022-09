हम बहुत बार ऐसे विचारों में उलझ जाते हैं जहां से निकलना थोड़ा कठिन महसूस होता है। ये किसी क्रश या एक्स के बारे में हो सकता है या हमारे साथ में घटे बेहद खूबसूरत पल और बेहद शर्मनाक या दुःखद पल, जो आपको परेशान करना बंद नहीं करते हैं। यह निराशाजनक हो सकता है जब आप न चाहते हुए भी किसी के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। युवाओं में यह बहुत कॉमन समस्या है। जब वे न चाहते हुए भी अपने एक्स के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। जिससे और ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस तनाव का असर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पर पड़ता है। अब आप और ज्यादा परेशान न हों, इसके लिए हम कुछ सरल टिप्स दे रहे हैं। जो आपको किसी और को सोचने (How to stop thinking about someone ) से बाहर निकाल पाएंगे। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - जिसे छोड़ दिया उसके बारे में सोचना क्या, ये 5 टिप्स करेंगे अपने एक्स को भुलाने में आपकी मदद

