पीरियड्स को जल्दी बुलाने में मदद कर सकते हैं ये 5 घरेलू उपाय

महिलाएं अधिकतर जब किसी फंक्शन या पार्टी में जाती हैं, तब वो चाहती है, कि काश मैं पहले ही मासिक धरम से निवृत्त हो जाती। या कभी-कभी अचानक से कोई धार्मिक उत्सव में भाग लेना हो, तब भी यह टेन्शन होना स्वाभाविक है। क्योंकि बहुत सी लेडिज जो इस दौरान पेट दर्द या अन्य समस्याओं से जूझती हैं, वो परेशान रहती है। अपने पीरियड्स के कारण वो उस कार्यक्रम का पूरा आनंद नहीं ले पाती, जिसके कारण उनका मन उदास रहता है। कभी-कभी सारे परिवार का बाहर का टूर बन रहा हो और आप चाहते हुए भी इन्जाॅय नहीं कर पाती। ऐसे में हर लड़की या महिला सोचती है कि काश मैं पहले ही इस पीरियड्स (How to get periods fast) से छुटकारा पा लूं।

