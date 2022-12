ऐप पर पढ़ें

हम काम करते हुए थक (Tired) जाते हैं। हमारा शरीर थकान महसूस करने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हमें हमेशा अपने शरीर की सुनना चाहिए और कुछ देर आराम भी करना चाहिए। थकान महसूस करने के कारण हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से बहाल करने में हमें कुछ योगासन मदद कर सकते हैं। थकान दूर करने में कौन-कौन से योगासन मदद (Yoga to get rid of tiredness) कर सकते हैं, इसके लिए हमने बात की डिवाइन सोल योग के डायरेक्टर और योग थेरेपिस्ट डॉ. अमित खन्ना से। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - यहां हैं एक्सपर्ट के बताए 3 योगासन, जो थकान दूर करने में हैं मददगार



सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।