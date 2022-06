क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके बाल गंदे हों, लेकिन आपको धोने का समय न मिल हो। या आप किसी ऐसी जगह फंस गई हों जहां आप बाल न धो पाएं, क्योंकि पानी की कमी है। कभी - न - कभी यह सिचुएशन हर महिला के साथ आती है, लेकिन तब हमारे पास बाल धोने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। मगर अब नहीं, क्योंकि अब इस समस्या का हल मौजूद है - ड्राई शैम्पू (Dry Shampoo) । ड्राई शैम्पू एक ऐसा कमाल का प्रॉडक्ट है, जो बालों को बिना पानी के साफ करने में सक्षम है। यह बालों से किसी भी प्रकार की ऑयलीनेस को हटा देता है और आपको ऐसा महसूस कराता है कि बस आपने अभी - अभी बाल धोएं हों। तो जानिए कैसे करना है बालों के लिए ड्राई शैंपू का इस्तेमाल (How to use dry shampoo)। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - हेयर वॉश करने का टाइम नहीं, तो ड्राई शैम्पू है बेहतर, यहां जानिए इसका सही तरीका



