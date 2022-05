पार्टनर को कहना है सॉरी तो भूलकर भी न अपनाएं ये 5 तरीके, बनी बात भी बिगड़ जाएगी

The worst way to apologize to your partner : दुनियाभर के मुश्किल कामों में से एक काम दूसरे व्यक्ति को दिल से सॉरी बोलना भी है। व्यक्ति भले ही अपनी गलती पर शर्मिंदा हो लेकिन अपनी गलती की माफी दूसरे व्यक्ति से मांगने में उसे बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। मान लें अगर हिम्मत करके उसने माफी मांग भी ली तो कई बार सॉरी कहने का तरीका ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति को उस पर उल्टा गुस्सा ही आ जाए। अक्सर कई लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि अगर सॉरी सही तरीके या इंटेशन से नहीं कहा जाए तो इसका दूसरे व्यक्ति पर उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। आइए आज ऐसी ही 5 तरह की सॉरी के बारे में जानते हैं जिन्हें कहने से व्यक्ति माफी नहीं बल्कि नाराजगी जताने लगता है।

दिखावे वाली माफ़ी-

माफी मांगते समय अगर आप भी अपने पार्टनर पर इस बात का अहसान जताते हैं कि भले ही वो आपसे गलती करने पर माफी मांगना भूल जाएं लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करती हैं। ध्यान रखिए ऐसी बनावटी माफी मांगने से बचें। आपकी ईगो सेंट्रिक माफ़ी से चीज़ें बनने की जगह और बिगड़ेंगी।

फॉर्मेलिटी वाली माफ़ी-

आजकल ज्यादातर लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन आप ऐसी औपचारिकता निभाने के लिए माफ़ी न मांगें। आप दिल से महसूस होने पर ही माफी मांगें।

टेक्नोलॉजी वाली माफ़ी

कई बार लोग सामने आने से बचने के लिए फ़ोन या वॉट्सऐप पर ही माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसा न करें आप खुद से सामने जाकर माफ़ी मांगें। आपके ऐसा करने पर दूसरे वयक्ति पर ज्यादा गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

लेट-लतीफ माफ़ी

कुछ लोग माफी मांगने में इतना समय ले लेते हैं कि उनकी माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे में हमेशा अपनी ग़लती का अहसास होते ही तुरंत उसे स्वीकार करें।

नेता टाइप सॉरी-

यह इस तरह कि सॉरी होती है कि जिसमें आप कह रहे होते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई लेकिन फिर भी अगर आपका दिल दुखी हुआ है तो आप माफ कर दें। इसका सीधा मतलब है कि आप बिना किसी ग़लती के सॉरी बोल रहे हैं।