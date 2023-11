ऐप पर पढ़ें

थैंक्सगिविंग डे की शुरुआत अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई। हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को थैंक्सगिविंग डे मनाया जाता है। अमेरिका में ये दिन किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता है और लोग इस दिन एक दूसरे को गिफ्ट देकर आभार जताते हैं। हर किसी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। अपनी लाइफ के उन्हीं खास लोगों को थैंक्सगिविंग डे के मौके पर ये प्यारे संदेश भेजकर शुक्रिया बोलें और थैंक्सगिविंग डे की शुभकामनाएं दें।

इस विशेष दिन पर आपके बारे में सोचना

और आशा करना कि आपका धन्यवाद भी

उतना ही अद्भुत हो जितना आप हैं।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

हजारों बार धन्यवाद कहने को दिल करता है

भारत के उस जवान को जो सरहद पर शहीद होता है

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

इस धन्यवाद दिवस पर आपको आशा, आनंद, शांति

अच्छे स्वास्थ्य, एहसान और प्यार की शुभकामनाएं

आपकी मित्रता वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

न केवल थैंक्सगिविंग पर बल्कि आने वाले पूरे वर्ष में

जीवन की सभी अच्छी चीजें आपकी हों।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

एक शुक्रिया जिंदगी में आने के लिए

एक शुक्रिया जिन्दगी को जिन्दगी बनाने के लिए

कर्जदार रहेंगे हम जन्मों जन्म

एक शुक्रिया मेरा साथ इतने प्यार से निभाने के लिए।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

ना चांद की चाहत

ना सितारों की फरमाईश

हमेशा आपका साथ मिले

मेरी बस यही ख्वाहिश।

सभी चीजों के लिए आपका शुक्रिया।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगो का

जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा

क्योकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से

अकेला ही निपट सकता हूं।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

मेरे अंदर जिज्ञासा का बीज बोने और

मेरी कल्पना को प्रज्ज्वलित करने के लिए धन्यवाद

हैप्पी थैंक्सगिविंग



तेरा शुक्रिया कुछ यूँ मैंने अदा किया

अपने ही दिल को तुझ पर बेवजह फ़िदा किया।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

किस तरह से शुक्रिया कहें आपको

जमीन से उठा कर दिल में बिठा लिया

नजरों में समां कर, पलकों पर सजा दिया

इतना प्यार दिया आपने हमको

कि मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

Sorry और Thank you रिश्तों में प्यार बढ़ाते हैं

कभी-कभी ये दो लफ़्ज रिश्तों को बचातें हैं।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

धन्यवाद है उस ईश्वर को जिन्होंने हमें इतना सुन्दर जीवन दिया

धन्यवाद है उस किसान को जिसने हमें भोजन दिया

और धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने बुरे वक़्त में साथ दिया।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

शुक्रिया करो उस खुदा का

जिसने हमें आपको मिलवाया है

एक प्यारा अच्छा स्मार्ट और इंटेलीजेंट दोस्त

हमने ना सही, अपने तो पाया है।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं



हृदय से कहा गया धन्यवाद

आपकी विनम्रता को प्रदर्शित करता है।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

मैं धन्य हूं जो तू मेरे जीवन में है

मैं तेरी हर मदद के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

जब जिन्दगी दूसरा मौका दे

तो ईश्वर को धन्यवाद जरूर दे।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

तुम मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने में कभी असफल नहीं होते

आपकी मदद और समर्थन के लिए बहुत-बहुत थैंक्यू।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

अपनी गलतियों को धन्यवाद देना

क्योंकि आपने सबसे ज्यादा उन्हीं से सीखा है।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं

दोस्त तुमने मुझे कठिन समय के दौरान प्रेरित किया

जब मुझे प्रोत्साहन के शब्दों की आवश्यकता थी

शायद तुझे यह भी पता नहीं कि तेरी मदद का

मेरे लिए कितना मायने रखती है, थैंक्यू।

थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं



अपना ज्ञान का भण्डार हमारे साथ शेयर करने के लिए

हम सदा आपके आभारी रहेंगे थैंक्यू

दोस्ती का शुक्रिया कुछ इस तरह अदा करूं

आप भूल भी जाओ तो मैं हर पल याद करूं

खुदा ने बस इतना सिखाया हैं मुझे

कि खुद से पहले आपके लिए दुआ करूं