Things to consider before starting Swimming Lessons: स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्टिव‍िटी के नाम पर स्विमिंग क्लास ज्वाइन करवा देते हैं। स्विमिंग न सिर्फ बच्चों को गर्मी से राहत देती है बल्कि उनके शारीरिक विकास में भी मदद करती है। स्विमिंग करने से बच्चों की पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, जिससे मोटापे से निजात और हाइट बढ़ने में भी मदद मिलती है। सेहत के लिए स्विमिंग के इतने फायदे होने के बावजूद बच्चों को इसकी क्लास ज्वाइन करवाने से पहले माता-पिता को कुछ खास सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, जो उनके बच्चे की सेफ्टी से लिए जरूरी होती है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ सावधानियों के बारे में।

मेडिकल चेकअप-

पूल के पानी में क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्‍यादा होती है। इसलिए बच्चों को स्विमिंग क्लास ज्वाइन करवाने से पहले उसकी डॉक्टर से त्वचा के संक्रमण, आंख, नाक, गला और कान की जांच करवा लें।इसके अलावा अगर आपके बच्चे का वजन सामान्य से कम या ज्यादा है तो भी डॉक्टर से तैराकी से जुड़ी सलाह जरूर ले लें।

पूल की सफाई-

बच्चे को स्विमिंग सिखाने से पहले पूल की सफाई पर भी ध्यान जरुर दें। ऐसा न होने पर बच्चे को त्वचा से जुड़ा कोई इंफेक्‍शन हो सकता है। ध्यान रखें, बच्चे को स्विमिंग क्लास भेजने से पहले खुद से यह सवाल करें कि क्या पूल का पानी नियमित रूप से बदला जाता है या नहीं। अगर जवाब हां में है तो आप बच्चे को स्विमिंग क्लास ज्वाइन करवा सकते हैं।

फर्स्ट एड की सुविधा-

सरकारी नियमों के अनुसार स्विमिंग पूल में फर्स्‍ट एड की सभी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए। इमरजेंसी में व्यक्ति को सबसे पहले फर्स्ट एड रूम में ले जाना चाहिए और जरूरत के मुताबिक उसे फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए।

ट्रेनर -

स्विमिंग सिखाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका बच्चा किसी अच्छे कोच की निगरानी में ही तैराकी सीखकर पानी की गहराईयों में जाने की कोशिश करें। ऐसा करने से वो दुर्घटना से बचा रहेगा।

भीड़ से बचें-

गर्मियों की छुट्टियों में स्विमिंग पूल्स पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में किसी तरह के संक्रमण से बचने के लिए अच्छा होगा आप अपने बच्चे के लिए ऐसा पूल चुनें जहां भीड़ ज्यादा न हो।