Surya Grahan 2022 Health Effects : सूर्यग्रहण का आपकी सेहत पर क्या पड़ता है असर? जानें

भारत में यह सूर्यग्रहण आंशिक तौर रहेगा। इस ग्रहण को खंडग्रास भी कहा जाता है। यह सूर्यग्रहण अटलांटिक, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा।

