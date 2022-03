हिंदी न्यूज़ लाइफस्टाइल Skin Tanning Removal Ubtan : सनटैनिंग को 3-4 दिनों में ठीक करने के लिए लगाएं इन पांच चीजों का उबटन

Skin Tanning Removal Ubtan : सनटैनिंग को 3-4 दिनों में ठीक करने के लिए लगाएं इन पांच चीजों का उबटन

गर्मियों में कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स में से सनटैनिंग ऐसी प्रॉब्लम है, जिसे हर किसी को फेस करना होता है। इसका कारण यह है कि ज्यादातर लोग बिना सनस्क्रीन के बाहर निकल जाते

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Pratima Jaiswal Thu, 31 Mar 2022 12:59 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.