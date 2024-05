कूलर के पानी से आती है मछली जैसी बदबू? गंध और जर्म्स को दूर करेंगे ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Tips to Get That Stinky Fish Smell Out of Your Cooler: तेज धूप और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घरों में एसी और कूलर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कूलर एसी का सस्‍ता विकल्‍प होता है। जिसकी वजह से ज्यादातर लोग घर में इसे रखना पसंद करते हैं। लेकिन कूलर को लेकर समस्या तब बढ़ जाती है, जब इसमें से कई बार मछली जैसी बदबू आने लगती है। यह बदबू इतनी खराब होती है कि आप गर्मी में भी इसकी हवा में बैठना पसंद नहीं करते हैं। ​कूलर से बदबू आने का सबसे बड़ा कारण उसकी सफाई को लेकर बरती गई लापरवाही होती है। कूलर में जमा धूल और ह्यूमिडिटी की वजह से उसके पानी में कीड़े पनपने लगते हैं और पानी से सड़ी हुई गंध आने लगती है। अगर आप भी इस तरह की समस्या झेल रहे हैं तो कूलर से मछली जैसी गंध से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये उपाय।

नीम की पत्तियां-

नीम की पत्तियां बदबू और बैक्टीरिया दोनों को खत्मा बेहद कारगर तरीके से कर सकती हैं। अगर आपके कूलर से मछली जैसी गंध आ रही है,तो आप नीम की पत्तियों को तोड़कर एक सूती के कपड़े में बांध लें। इस बात का खास ख्याल रखें कि यह कपड़ा ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। पोटली बनाने के बाद इसे कूलर के अंदर पानी में डाल दें। ऐसा करने से ना तो कूलर के पानी में कीड़े पनपेंगे और ना ही पानी से किसी तरह की कोई बदबू आएगी। नीम की पत्तियों का यह उपाय आप हर 3-4 दिन में दोहराएं।

बेकिंग सोडा-

कुकिंग में इस्तेमाल होने वाला बेकिंग सोडा आपके कूलर को साफ करके उसे स्मेल फ्री बनाए रखने में भी आपकी मदद कर सकता है। बेकिंग सोडा का यूज आप कूलक से मछली जैसी दुर्गंध को भगाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा कूलर के अंदर पानी में छिड़क दें। अच्छे रिजल्ट के लिए कूलर का पानी हर बार बदलते समय ऐसा करें।

पानी बदलें-

कूलर का पानी बदले बिना उसे कई दिनों तक रीफिल करने से पानी में बैक्‍टीरिया पनपने लगते हैं। जिससे पानी से बदबू आने लगती है। ऐसे में कूलर का पानी समय-समय पर बदलते रहें। कम से कम सप्ताह में एक दिन आपको अपने कूलर की अच्छे से सफाई करें।

गंदा घास बदलें-

अगर आप कूलर में लगे घास को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं तो बार-बार गीला होने और नमी बनने रहने की वजह से भी उसमें बैक्‍टीरिया पनपने लगते हैं। जिसकी वजह से हवा में गंध आने लगता है। इस समस्या से बचने के लिए कूलर का घास हर सीजन में चेंज करें।

नेचुरल परफ्यूम-

मार्केट में मिलने वाला परफ्यूम ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। ऐसे में आपको कूलर के पानी को फ्रेश और खुशबूदार बनाए रखने के लिए आप नेचुरल परफ्यूम का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर पर बना गुलाब का परफ्यूम या संतरे के छिलके धूप में सुखाकर पीस लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दालचीनी भी मिला सकते हैं। इस पाउडर को थोड़ी मात्रा में कूलर के अंदर छिड़क दें। बदबू एकदम दूर हो जाएगी।