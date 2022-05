Skin Care: आम की गुठलियों से बना ये बटर देगा गजब का निखार, हर कोई पूछेगा ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट

आम की गुठली सेहत के साथ-साथ त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। मैंगो बटर आम की गुठली से बनाया जाता है। यह त्वचा को निखारने के साथ-साथ टैनिंग, सनबर्न और झुर्रियों को ठीक करने में मदद करता है।

