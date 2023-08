हाथ पैरों की त्वचा का रंग पड़ने लगा है काला तो डार्कनेस दूर करेंगे ये उपाय

ऐप पर पढ़ें

Remedies To Get Rid Of Dark Skin: मौसम बदलने पर,ज्यादा धूप के संपर्क में रहने से, पोषक तत्‍वों की कमी, ड‍िहाइड्रेशन या फिर हाथ-पैरों की सफाई को नजरअंदाज करने पर अक्सर नाखूनों के आसपास की त्वचा काली पड़नी शुरू हो जाती है। जो चेहरे की तुलना में देखने में बिल्कुल अलग और खराब नजर आती है। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या बनी हुई है तो हाथ पैरों की त्‍वचा की टैनिंग को दूर करके कालेपन से निजात दिला सकते हैं ये घरेलू नुस्खे।

आलू के रस-

त्‍वचा की टैनिंग को दूर करने के लिए आलू का रस बेहद कारगर उपाय हो सकता है। आलू के रस क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इस उपाय को करने के लिए हाथ-पैरों के आसपास की त्‍वचा पर आलू का रस लगाएं। आलू का रस लगाने से त्‍वचा का कालापन दूर होता है।

पपीता-

इस उपाय को करने के लिए एक कटोरी पपीते को पीसकर उसमें दो चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने हाथ-पैरों पर कम से कम 15 मिनट तक लगाकर रखने के बाद गुनगुने पानी से धो लें।

टमाटर-

त्वचा से प‍िगमेंटेशन की समस्या दूर करने के लिए टमाटर का इस्‍तेमाल करें। इस उपाय के लिए एक टमाटर काटकर टैन त्वचा पर लगाकर रगड़ें। रातभर के ल‍िए रस को त्‍वचा पर लगाकर रखें। सुबह साफ पानी से त्‍वचा को धो लें। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। जो एक तरह का एंटीऑक्‍सीडेंट है ज‍िससे एक्‍ने, प‍िगमेंटेशन आद‍ि की समस्‍या दूर होती है।

नींबू-

नींबू में व‍िटाम‍िन-सी मौजूद होने की वजह से यह त्वचा की रंगत निखारने में मदद कर सकता है। नींबू के इस उपाय को करने के लिए इसे बीच से काटकर उसमें चीनी म‍िला लें। अब इस नींबू को काली त्वचा पर रगड़ें। ऐसा करने से त्‍वचा का कालापन जल्‍दी दूर होगा।